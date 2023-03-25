بدون لحوم .. طريقة عمل سبرنج رولز بالخضار

سبرنج رولز بالخضار من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك، كما أنها سهلة التحضير.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سبرنج رولز بالخضار..



مقادير سبرنج رولز بالخضار



لفة سبرنج رول

2جزر مبشور

كرنب أحمر شرائح

كرنب أبيض شرائح

كرات بلدي مقطع

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

صويا صوص



طريقة تحضير سبرنج رولز بالخضار



في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الجزر والكرنب الأحمر والأبيض ونشوحهم سريعاً دون أن يفقدوا الماء ثم نضع الثوم والزنجبيل ونقلب حتى يذبلوا ثم نضيف الكرات والملح والفلفل الأسود والصويا صوص ونقلب جيداً ثم نرفعهم من على النار ونضع هذه الحشوة في سبرنج رولز .