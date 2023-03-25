بدون لحوم .. طريقة عمل سبرنج رولز بالخضار

سبرنج رولز بالخضار من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك، كما أنها سهلة التحضير.
وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سبرنج رولز بالخضار..
مقادير سبرنج رولز بالخضار
لفة سبرنج رول
2جزر مبشور
كرنب أحمر شرائح
كرنب أبيض شرائح
كرات بلدي مقطع
ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
صويا صوص
طريقة تحضير سبرنج رولز بالخضار
في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الجزر والكرنب الأحمر والأبيض ونشوحهم سريعاً دون أن يفقدوا الماء ثم نضع الثوم والزنجبيل ونقلب حتى يذبلوا ثم نضيف الكرات والملح والفلفل الأسود والصويا صوص ونقلب جيداً ثم نرفعهم من على النار ونضع هذه الحشوة في سبرنج رولز .