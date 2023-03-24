تناول هذا الطعام في إفطار رمضان يصيبك بمرض مزعج| تفاصيل

الحموضة تحدث عندما يتراجع حمض المعدة ، أو يرتد ، ويهيج المريء ، وهو الأنبوب الذي يربط فمك بالمعدة، يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى حدوثه، لذا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام ، ما الذي سيساعدك على تجنب الحموضة المعوية.

تختلف المحفزات المحددة للحموضة المعوية من شخص لآخر، ما يمكن أن يؤدي إلى الحموضة المعوية قد يفاجئك، ابتعد عن الأطعمة التي تعلم أنها ستسبب لك الشعور بالحموضة، لا يتعلق الأمر فقط بالطعام الذي تتناوله، وأحيانا كيف ومتى تمارس الرياضة وما تأخذه لتخفيف الأوجاع والآلام قد يسبب أيضًا هذا الشعور بالحرقان.

أسباب الحموضة المعوية

-الوجبات الدسمة والأطعمة الدسمة

يعد البرجر الدهني الكبير والوجبات الكبيرة من البطاطس المقلية من أبرز مسببات الحموضة المعوية، تعتبر الأطعمة الدهنية والحصص الكبيرة والوجبات في وقت متأخر من الليل من أهم ثلاثة مسببات تؤثر على كثير من الأشخاص المصابين بالحموضة المعوية.

تكون الحموضة المعوية أكثر شيوعًا بعد تناول وجبة كبيرة، البطن المليء بالكثير من الطعام يمتد للمعدة ، مما يجعلك تشعر "بالامتلاء"، يؤدي تمدد المعدة أو الانتفاخ إلى الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلى ، وهي حلقة العضلات التي تمنع أحماض المعدة من التحرك في الاتجاه الخاطئ، لذلك قد تعود العصائر من وجبتك الأخيرة لتطاردك، يمكن أن يحدث هذا عند تناول كميات كبيرة من أي طعام ، وليس فقط الأطعمة المعروفة بأنها تسبب أعراض حرقة المعدة.

تعتبر الأطعمة الدهنية من الأمور التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية، الأطعمة الغنية بالدهون تجلس في بطنك لفترة أطول، هذا يجعل معدتك تنتج المزيد من الأحماض ، مما يهيّج الجهاز الهضمي، وتؤدي الأطعمة الدهنية إلى ارتخاء المريء، لذلك ليس لديك فقط المزيد من أحماض المعدة المزعجة ، بل من المرجح أن تتناثر محتوياتها احتياطيًا في الحلق.

يمكن لعدد من الأطعمة والمشروبات أن تسبب استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى، تشمل الأطعمة والمشروبات التي عادةً ما تسبب حرقة المعدة ما يلي:

الفلفل الأسود والثوم والبصل النيء والأطعمة الحارة الأخرى

شوكولاتة

الفواكه الحمضية ومنتجاتها مثل الليمون والبرتقال وعصير البرتقال

القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين ، بما في ذلك الشاي والصودا

نعناع

طماطم

ومع ذلك ، ما لم تكن هذه الأطعمة تسبب لك الحموضة ، فلا داعي لتجنبها، للوقاية من الحموضة المعوية بعد الوجبات:

لا تأكل: تناول خمس أو ست وجبات صغيرة كل يوم ، بدلًا من عدة وجبات كبيرة.

لا تأكل قبل النوم: اترك ساعتين لهضم طعامك قبل الاستلقاء، يتيح هذا الوقت للطعام للخروج من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ، بدلاً من إعادته إلى المريء، يؤدي الاستلقاء إلى صعوبة الهضم ويزيد من احتمالية الإصابة بالحموضة المعوية.