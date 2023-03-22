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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس؟

العرقسوس
العرقسوس

العرقسوس من المشروبات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، فيتمتع مشروب العرقسوس بمذاقه المختلف عن المشروبات الأخرى.

إذا كنت تحب مشروب العرقسوس فلا بأس بذلك، فقط لا تعتمد على الفوائد الصحية ولا تفرط في ذلك، إذا كان بإمكانك العثور على عرق سوس حقيقي، لا بأس بالنسبة لمعظم الأشخاص بكميات صغيرة، ولكن هناك بعض المخاطر الصحية إذا كنت تحصل على الكثير لفترة طويلة جدًا.

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الفوائد الصحية لمشروب العرقسوس

"لا توجد أدلة عالية الجودة كافية لدعم استخدامها بوضوح في أي حالة صحية"، يذكر موقع الويب الخاص بالمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية.

المركبات الموجودة في جذر عرق السوس التي قد تكون مفيدة تشمل الجليسيرهيزين (وهو أحلى 50 مرة من السكر)، وليكوريسيدين، والليكوريتين.

 

فيما يلي بعض الأشياء التي تمت دراسة عرق السوس من أجلها:

التهاب الحلق:  لعدة قرون، كان الأشخاص يحتسون شاي جذر عرق السوس للمساعدة في تهدئة التهاب الحلق، ثبت أن مركب عرق السوس المسمى Licoricidin له خصائص مضادة للبكتيريا قد تساعد.

علاج الأسنان: قد يكون للخصائص المضادة للبكتيريا في مستخلص جذر عرق السوس القدرة على المساعدة في منع التسوس هذا ليس مؤكدًا،  أجرى الباحثون دراسة أولية باستخدام مصاصات خالية من السكر تحتوي على المستخلص لمعرفة ما إذا كانت تستحق المزيد من الدراسة،  لقد ساعدت أطفال ما قبل المدرسة الذين استخدموا المصاصات مرتين يوميًا،  لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة مدى نجاح هذه الاستراتيجية، قد يكون مركبا عرق السوس ، ليكوريسيدين وجلابريدين ، هما اللذان يساعدان في مقاومة التسوس.

 يساعد في الهضم: نظرت بعض الأبحاث في المنتجات المصنوعة من جذر عرق السوس لأعراض الجهاز الهضمي، ولكن نظرًا لأن المنتجات تضمنت أيضًا مكونات أخرى ، فمن الصعب معرفة ما إذا كان عرق السوس قد لعب دورًا في تخفيف تلك الأعراض.

عند الدمج مع دواء الارتجاع الحمضي القياسي ، قد تساعد بعض العناصر الغذائية الموجودة في جذر عرق السوس - المنقى إلى منتج طبي وإعطائه بجرعات منخفضة - في تقليل عدد النوبات،  ومع ذلك ، فقد تمت دراسة هذا فقط في تجارب سريرية صغيرة ، لذلك هذا غير مؤكد.

ركزت إحدى الدراسات الصغيرة حصريًا على منتج مصنوع من مركب مستخرج من جذر عرق السوس، درس الباحثون ذلك على 50 شخصًا يعانون من عسر الهضم الوظيفي ، والذي يتضمن أعراضًا مثل حرقة المعدة والغثيان واضطراب المعدة، تناول نصف المجموعة المنتج ، وحصل النصف الآخر على دواء وهمي ، ولم يعرفوا ما الذي سيحصلون عليه، أولئك الذين تناولوا المنتج شعروا بالراحة من أعراضهم أكثر من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، لم تظهر الدراسة سبب ذلك.

يساعد في علاج الأكزيما: أظهرت بعض الدراسات أن المواد الهلامية التي تضعها على بشرتك مصنوعة من جذر عرق السوس يمكن أن تساعد في علاج التهاب الجلد التأتبي (المعروف أيضًا باسم الإكزيما). يمكن أن يساعد جذر عرق السوس في تقليل الجلد المتهيج والملتهب والحكة الناجم عن الأكزيما.

المصدر: webmd

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