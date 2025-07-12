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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معاها سواق ووظيفة هدية.. شاهد سيارة فاخرة بسعر خيالي

رولز رويس
رولز رويس
عزة عاطف

في مهرجان جودوود للسرعة، كشفت شركة Urban Automotive البريطانية عن نسخة جديدة معدّلة من سيارة رولز رويس كولينان سيريز 2، تتميز بأسلوبها المتوازن الذي يمزج بين الجرأة والتحفظ، دون التورط في المبالغة التي كثيرًا ما ترافق سيارات فاخرة كهذه.

تضم حزمة الهيكل العريض من Urban أكثر من 40 مكونًا معدلاً، تشمل غطاءً بلون الهيكل مصنوعًا من ألياف الكربون، وواجهة أمامية جديدة بلمسات كربونية، ومصابيح LED نهارية عمودية، إلى جانب شبك أسود أنيق يمنح السيارة حضورًا أكثر عدوانية على الطريق.

تفاصيل جانبية وخلفية تبرز شخصية السيارة

أضيفت أقواس عجلات واسعة في الأمام والخلف، مع تنانير جانبية مصنوعة من ألياف الكربون لتعزيز مظهر السيارة الرياضي. 

ولكن أبرز ما يخطف الأنظار هو عجلات UV-8 السوداء مقاس 24 بوصة، المغطاة بإطارات Yokohama Advan Sport عالية الأداء.

أما في الخلف، فيكمل المظهر الرياضي مصد جديد من الكربون، مع ناشر هواء وزخارف لعادم السيارة، بالإضافة إلى جناح خلفي أنيق، مما يعكس لمسة متقنة دون الإخلال بهوية رولز رويس الفاخرة.

تبدأ أسعار سيارة كولينان سيريز 2 الجديدة من أكثر من 300,000 جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 406,000 دولار أمريكي)، أما النسخة المعدّلة الكاملة من Urban Automotive فتُطرح بسعر يبدأ من 449,995 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 610,000 دولار أمريكي)، وقد يتجاوز هذا الرقم حسب الخيارات الإضافية.

ورغم هذا السعر المرتفع، فإن هذه النسخة تمثل خيارًا مثاليًا لمن يسعى لتميز فريد دون إفراط، مما يجعلها واحدة من أكثر نسخ كولينان المعدلة أناقة وتماسكًا حتى الآن.

رولز رويس سيارة فاخرة سيارة كولينان urban وظيفة

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