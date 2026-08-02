سيارات كهربائية 2027 سيدان في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات موديل 2026 و 2027 التي تعمل بالبنزين والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.
وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد اى اس، ودونج فنج 007، واركفوكس الفا s5، واكس بنج ام 03، وفورثينج اس 7 .
اكسييد اى اس موديل 2027
تحصل سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 34 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 200 كم/ساعة، وبها قوة 261 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 440 ألف جنيه .
دونج فنج 007 موديل 2026
قوة سيارة دونج فنج 007 موديل 2026 تصل إلي 218 حصان، وبها محرك سعة 15000 سي س، وبها بطارية سعة 29 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
تباع سيارة دونج فنج 007 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .
اركفوكس الفا s5 موديل 2026
عزم دوران سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 يصل إلي 360 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 650 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .
فورثينج اس 7 موديل 2027
تستمد سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 57 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها قوة 206 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 370 ألف جنيه .
اكس بنج ام 03 موديل 2026
تتسارع سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 من 0-100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، وبها قوة 218 حصان، ووبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وبطارية سعة 62 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 580 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .