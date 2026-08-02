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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كهربائية 2027 سيدان في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

سيارات كهربائية 2027 سيدان
سيارات كهربائية 2027 سيدان
إبراهيم القادري

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات موديل 2026 و 2027 التي تعمل بالبنزين والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد اى اس، ودونج فنج 007، واركفوكس الفا s5، واكس بنج ام 03، وفورثينج اس 7 .

اكسييد اى اس موديل 2027

تحصل سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 34 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 200 كم/ساعة، وبها قوة 261 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 440 ألف جنيه .

دونج فنج 007 موديل 2026

قوة سيارة دونج فنج 007 موديل 2026 تصل إلي 218 حصان، وبها محرك سعة 15000 سي س، وبها بطارية سعة 29 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج 007 موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج 007 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

عزم دوران سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 يصل إلي 360 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 650 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

فورثينج اس 7 موديل 2027

تستمد سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 57 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها قوة 206 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج اس 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

اكس بنج ام 03 موديل 2026

تتسارع سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 من 0-100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، وبها قوة 218 حصان، ووبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وبطارية سعة 62 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 580 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكس بنج ام 03 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

طرازات السيارات مستقبل صناعة السيارات طرازات السيارات موديل 2026 و 2027 اكسييد اى اس موديل 2027 اى اس موديل 2027 اكسييد اى اس دونج فنج 007 موديل 2026 007 موديل 2026 اركفوكس الفا s5 موديل 2026 فورثينج اس 7

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