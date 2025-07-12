ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بشكل طفيف، على مستوى محلات الصاغة المصرية، خلال تداولات اليوم السبت الموافق 12-7-2025.

سعر الجنيه الذهب اليوم



بلغ معدل زيادة الجنيه الذهب اليوم، مقدار 40 جنيها على الأقل داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و39.96 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم



سجل سعر الذهب صعودا طفيفا مع بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم السبت الموافق 12-7-2025، داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب في الصاغة اليوم



وبلغ معدل ارتفاع سعر الجرام الواحد من الذهب نحو 5 جنيهات على الأقل في المتوسط، بعد أن فقد 10 جنيهات من قيمته على الأقل أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم



وشهد سعر جرام الذهب ارتفاعا على مستوى الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5251 جنيها للبيع و 5280 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 4595 جنيها للبيع و 4620 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3938 جنيها للبيع و 3960 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3063 جنيها للبيع و 3080 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12-7-2025 سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 39.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3324 دولارا للبيع و 3325 دولارا للشراء .

سعر الذهب في البورصة العالمية



تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الجمعة، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومةً بتراجع الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام، وسط ترقب المستثمرين المزيد من التفاصيل حول السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.