هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

انخفاضات متتالية شهدتها أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية ، مع استمرار هذا الانخفاض لبعض الأنواع واستقرار الأخري نتيجة عدة مجهودات حكومية خلال الآونة الأخيرة خاصة فى مجالات التحصين وتوعية المربيين

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم السبت

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بعدما وصل إلى 70 جنيها أى انخفضت حوالى 10 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 105 جنيهًا بعدما كان سعرها 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 126 جنيهًا.



سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 77 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

سعر البط 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم السبت

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهًا.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يونيو الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يونيو الحالي.

العمل على تشجيع التصدير

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.

وأشار سليمان إلى أنه تم خلال شهر يونيو الماضي، إصدار 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 226 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.