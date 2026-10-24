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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لو اتكلمت عن إنجازاتك 100 سنة مش هخلصها.. رسالة عريس صعيدي للرئيس السيسي

العريس
العريس
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس صعيدي أوقف حفل زفافه للحظات، ليوجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرًا عن حبه ودعمه له، ومشيدًا بما وصفه بالإنجازات التي تحققت خلال فترة حكمه، في مشهد لفت الانتباه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عريس صعيدي يوجه رسالة للرئيس السيسي في ليلة زفافه

وظهر العريس في مقطع الفيديو المتداول ممسكًا بالميكروفون، ويحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حضور المعازيم خلال حفل الزفاف، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس، قال خلالها: «بنحبك ومش عايزينك تمشي».

وأضاف العريس أنه لو تحدث عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 100 سنة، فلن يتمكن من الانتهاء منها، مشيرًا إلى عدد من المجالات التي يرى أنها شهدت إنجازات، من بينها التعليم والمستشفيات والمشروعات القومية.

علي انغام أغنية «تسلم الأيادي» 

وتزامن حديث العريس مع تشغيل أغنية «تسلم الأيادي»، بينما ظهر وهو يحمل صورة الرئيس السيسي، وسط أجواء احتفالية، في مشهد جمع بين الاحتفال بليلة الزفاف والتعبير عن موقفه تجاه الرئيس.

ولفت تصرف العريس الأنظار، بعدما اختار ليلة زفافه لتوجيه رسالته، متحدثًا أمام الحضور عن دعمه للرئيس السيسي، ومؤكدًا أن الحديث عن الإنجازات التي يراها قد تحققت يحتاج إلى وقت طويل.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل من المستخدمين مع المشهد الذي ظهر خلاله العريس وهو يوجه رسالته للرئيس السيسي في أثناء حفل زفافه.

وبحسب المنشور المتداول، فإن الفيديو نُشر عبر الحساب الشخصي للعريس على موقع فيسبوك، قبل أن يعيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداوله على نطاق واسع.

وأثار المقطع الانتباه بسبب الموقف غير المعتاد الذي اتخذه العريس خلال حفل زفافه، بعدما أوقف أجواء الاحتفال مؤقتًا ليتحدث عن الرئيس السيسي والإنجازات التي أشاد بها، وسط تفاعل الحاضرين على أنغام أغنية «تسلم الأيادي».

تسلم الايادي عريس صعيدي رسالة الرئيس السيسي

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