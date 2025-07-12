الأوقاف: فتح باب التقديم لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وذلك للعام الدراسي 2025-2026، بهدف تأهيل جيل من المحفظين والمحفظات يجمعون بين جودة التلاوة، وعمق الفهم، وسلامة الأداء، واعتدال المنهج.

ويشمل التقديم الحاصلين على المؤهلات الجامعية والمتوسطة من الجنسين (رجالاً ونساءً)، وفقًا للشروط التالية:

مدة الدراسة: سنتان؛ الأولى تمهيدية تتضمن حفظ القرآن الكريم وأحكام التجويد، ودراسة التفسير وقضايا التجديد، أما السنة الثانية فتكميلية وتشمل مراجعة القرآن وأحكام التجويد، إلى جانب دراسة المواد الشرعية واللغة العربية.

شروط القبول: اجتياز اختبار في حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

نسبة الحضور: يشترط حضور 60% على الأقل من المحاضرات كمتطلب أساسي لدخول الامتحان النهائي.

الرسوم الدراسية: 500 جنيه مصري للسنة الدراسية الواحدة، شاملة الامتحانات، تسدد بعد اجتياز اختبار القبول، ويُسمح بتقسيمها إلى قسطين متساويين: الأول قبل بدء الدراسة بأسبوع، والثاني قبل الفصل الدراسي الثاني.

مواعيد الدراسة: تعقد الدراسة في الفترة المسائية بدءًا من الساعة الثالثة أو الرابعة عصرًا، حسب ما يحدده كل مركز.

أولوية القبول: تمنح الأسبقية في القبول حسب الترتيب الزمني للتسجيل، مع مراعاة عدد الأماكن المتاحة في كل مركز.

آلية التقديم: يتم التقديم إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص خلال مدة أسبوعين، وذلك عبر تعبئة النموذج المرفق.

ويمنح المتميزون من خريجي هذه المراكز أولوية المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تنظمها الوزارة في مجال خدمة القرآن الكريم، سواء في التحفيظ أو المقارئ أو غيرها من المجالات المرتبطة.