الإفتاء تطلق قافلتها الدعوية الثانية لـ شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقاف

أطلقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، قافلتها الدعوية الثانية لهذا الشهر، إلى محافظة شمال سيناء، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وذلك في إطار رسالة دار الإفتاء الدينية والمجتمعية، وانطلاقًا من التعاون المثمر والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الدينية المصرية.

وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المشتركة للمؤسسات الدينية المصرية، التي تهدف إلى تحويل الخطاب الديني إلى ممارسة واقعية وفاعلة في حياة الناس، من خلال نشر قيم الوسطية والتسامح، وتعزيز مفاهيم التعايش السلمي والمواطنة.

وتنطلق هذه الجهود برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ندوات حوارية ضمن قافلة الإفتاء إلى شمال سيناء

وتتضمن القافلة عددًا من الندوات واللقاءات الحوارية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتناقش أبرز القضايا الراهنة، مع فتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم الدينية والفكرية، وخاصة ما يشغل أذهان الشباب.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذه المبادرة تتجاوز كونها نشاطًا دعويًّا مؤقتًا، إذ تمثل انعكاسًا عمليًّا لرؤيتها المعاصرة في تجديد الخطاب الديني وتفعيله في الميدان.

وتهدف الدار من خلالها إلى ترسيخ وعي ديني مستنير، وبناء حصانة فكرية لدى أفراد المجتمع ضد مظاهر التطرف والانغلاق، فضلًا عن دعمها المتواصل لمشروع الدولة الوطني لبناء الإنسان المصري، على أسس متينة من الاعتدال، والانتماء والعقلانية.