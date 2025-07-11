أمين الإفتاء يكشف أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة

أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة .. الدعاء عبادة عظيمة يلجأ إليها المسلم في أوقات الشدة واليسر وخاصة يوم الجمعة حيث أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فيه ساعة إجابة، وفي السطور التالية كشف الدكتور محمود شلبي أمين الفتى في دار الإفتاء المصرية عن إجابة سؤال يكثر حول كيفية اغتنام دعاء آخر ساعة يوم الجمعة؟.

أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة

وفي السياق، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن طريقة اغتنام المسلم ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه يقول صاحبه: متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟.

وأضاف أمين الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، إن تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة عليها اختلاف بين العلماء وهناك رأي راجح بأنها تكون طوال اليوم مثل ليلة القدر من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء من يوفق إلى ساعة الاستجابة يوم الجمعة يصبح من السعداء، مستشهدا بما قاله أحد العلماء "لو عاوز تصادف ساعة الاستجابة يجتمع ٢٤ شخصا كل شخص يدعو الله في ساعة طوال اليوم على مدار الساعات ويدعو لنفسه ويهب الثواب للآخرين، وبذلك يحصد الجميع ساعة الاستجابة بإذن الله".

هل الدعاء مستجاب يوم الجمعة؟

وعن استجابة الدعاء يوم الجمعة فقد جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أنه قَالَ: قَالَ أَبُو رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ".

كما بيّنت السنة النبوية المباركة فضل يوم الجمعة حيث يعد الأبرز بين أيام الأسبوع، فهو أفضل الأيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". رواه مسلم.

مما يدل على فضل يوم الجمعة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء

أفضل وقت لـ دعاء آخر ساعة يوم الجمعة

اختلف العلماء حول تحديد أفضل وقت لاستجابة الدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة ، حيث إن هناك رأيين حول تحديد موعد ساعة الإجابة يوم الجمعة وهما:

أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. والرأي الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين.

دعاء يوم الجمعة المستجاب