دعاء يوم الجمعة مكتوب.. كلمات مجرَّبة عن الصالحين

على المسلم أن يحرص على ترديد دعاء يوم الجمعة في هذه الساعات المباركة التي فيها ساعة إجابة يستجيب الله فيها الدعاء، وقد كان من دعاء الصالحين: «إلهي أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي».

دعاء يوم الجمعة

ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة ما يلي:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ بَلاَءٍ عَافِيَةً. وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنا، وَأَصْلِحْ نِيّاتِنا، وَذُرِّيّاتِنا، وَأَحْسِنْ خَواتِمَنا، وَاحْفَظْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينا، وَمِنْ خَلْفِنا، وَعَنْ أَيْمانِنا، وَعَنْ شَمائِلِنا، وَمِنْ فَوْقِنا، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنا، يا ذا الْجَلاَلِ وَالإِكْرامِ ، اللَّهُمَّ أَعْطِنا وَلاَ تَحْرِمْنا، وَكُنْ لَنا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنا، وَاخْتِم بِالصّالِحاتِ أَعْمالَنا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ ، وَمِيمِ الْمُلْكِ ، وَدَالِ الدَّوَامِ ، السَّيِّدِ الكَامِلِ ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ ، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ، صَلاَةً دَائِمَةً بَدَوَامِكَ ، بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ ، لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللهُمَّ لكَ الْحَمْدُ على حِلمِك بعدَ عِلمك ، ولكَ الْحَمْدُ على عَفوِك بعدَ قُدرتِك ، اللهُمَّ لكَ الْحَمْدُ كلُّه ، وبيدِكَ الخيرُ كلُّه ، وإليْكَ يرجِعُ الأمرُ كلُّه علانيتُه وسرُّه.

يا أرحم الراحمين نسالك فواتح الخير وخواتمه جوامعه أوله وأخره باطنه وظاهره ، ياذا العطاء والفضل والمنّه ، نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ، نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد وعبادك الصالحون ، نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أكرم الأكرمين.

اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن بغى علينا فأهلكه، وأدخلنا في درعك الحصينة، واسترنا بسترك الواقي، يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

اللهم بك نحيا وبك نموت ، وعليك نتوكل وإليك النشور ، يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا ، وهب لنا الصحة التامة ، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا ، وكن لنا ولا تكن علينا ، لا نعرف إلا إياك ، ولا نعبد ربا سواك ، يا أجود الأجودين ، يا أكرم الأكرمين ، يا أرحم الراحمين.

الْلَّهُم انَّا نَسْأَلُك فِي هَذَا الْيَوْم رَحْمَة مِن عِنْدِك تَهْدِى بِهَا قُلُوْبَنَا ، وتُزَكَّى بِهَا أَعْمَالَنَا ، وتُلْهِمُنَا بِهَا رُشْدَنَا ، وتُصْلِح بِهَا أَحْوَالَنَا ، وتَذْهَب بِهَا هُمُوْمَنَا.

اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم فبقوة تدبيرك، وعظيم عفوك ،وسعة حلمك، وفيض كرمك، نسألك أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا.

اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم صلِّ على سيِّدنا محمدَ عبدكَ ورسولكَ النبيِّ الأُميِّ وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرَك الذاكرون ، وغفل عن ذكرهِ الغافلون ، عددَ ما أحاطَ به علمُ الله ، وجرى به قلم الله ، ونفذَ به حكم اللهِ ، ووسعه علم الله ، عددَ كل شيء ، وأضعافَ كل شيء ، وملءَ كل شيء ، عددَ خلق الله ، وزنة عرش الله ، ورضا نفس الله ، ومِدادَ كلمات الله ، عددَ ما كانَ وما يكون وما هو كائن في علم الله ، صلاةً تستغرق العدَ ، وتحيط بالحدِّ ، صلاة دائمة بدَوَام ملكِ الله ، باقيةَ ببقاء الله.