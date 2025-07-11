قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: موجة الحر مستمرة ودرجات الحرارة المحسوسة تتجاوز الـ 39
رئيس الأركان الإسرائيلي: حادث غوش عتصيون خطير.. والجيش منع هجوما أكبر
فرنسا وبريطانيا تطلقان تحالفًا نوويًا غير مسبوق: أوروبا تعيد رسم أمنها بعيدًا عن واشنطن
دعاء يوم الجمعة مكتوب.. كلمات مجرَّبة عن الصالحين
شينخوا: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تبرز متانة العلاقات بين البلدين
وزيرة السياحة اللبنانية: علاقات التعاون مع مصر وثيقة.. ونسعى لعودة لبنان سويسرا الشرق
عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
روسيا تدعو لتمديد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دون أي انقطاع
انتشار سيارات الإغاثة.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الصحة: انطلاق المرحلة الثانية من التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي
العثور على ثاني جثامين ضحايا السيارة الغارقة في النيل بـ قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم الجمعة مكتوب.. كلمات مجرَّبة عن الصالحين

دعاء يوم الجمعة
دعاء يوم الجمعة
محمد شحتة

على المسلم أن يحرص على ترديد دعاء يوم الجمعة في هذه الساعات المباركة التي فيها ساعة إجابة يستجيب الله فيها الدعاء، وقد كان من دعاء الصالحين: «إلهي أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي».

دعاء يوم الجمعة

ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة ما يلي:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ بَلاَءٍ عَافِيَةً. وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنا، وَأَصْلِحْ نِيّاتِنا، وَذُرِّيّاتِنا، وَأَحْسِنْ خَواتِمَنا، وَاحْفَظْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينا، وَمِنْ خَلْفِنا، وَعَنْ أَيْمانِنا، وَعَنْ شَمائِلِنا، وَمِنْ فَوْقِنا، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنا، يا ذا الْجَلاَلِ وَالإِكْرامِ ، اللَّهُمَّ أَعْطِنا وَلاَ تَحْرِمْنا، وَكُنْ لَنا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنا، وَاخْتِم بِالصّالِحاتِ أَعْمالَنا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ ، وَمِيمِ الْمُلْكِ ، وَدَالِ الدَّوَامِ ، السَّيِّدِ الكَامِلِ ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ ، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ، صَلاَةً دَائِمَةً بَدَوَامِكَ ، بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ ، لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللهُمَّ لكَ الْحَمْدُ على حِلمِك بعدَ عِلمك ، ولكَ الْحَمْدُ على عَفوِك بعدَ قُدرتِك ، اللهُمَّ لكَ الْحَمْدُ كلُّه ، وبيدِكَ الخيرُ كلُّه ، وإليْكَ يرجِعُ الأمرُ كلُّه علانيتُه وسرُّه.

يا أرحم الراحمين نسالك فواتح الخير وخواتمه جوامعه أوله وأخره باطنه وظاهره ، ياذا العطاء والفضل والمنّه ، نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ، نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد وعبادك الصالحون ، نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أكرم الأكرمين.

اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن بغى علينا فأهلكه، وأدخلنا في درعك الحصينة، واسترنا بسترك الواقي، يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

اللهم بك نحيا وبك نموت ، وعليك نتوكل وإليك النشور ، يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا ، وهب لنا الصحة التامة ، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا ، وكن لنا ولا تكن علينا ، لا نعرف إلا إياك ، ولا نعبد ربا سواك ، يا أجود الأجودين ، يا أكرم الأكرمين ، يا أرحم الراحمين.

الْلَّهُم انَّا نَسْأَلُك فِي هَذَا الْيَوْم رَحْمَة مِن عِنْدِك تَهْدِى بِهَا قُلُوْبَنَا ، وتُزَكَّى بِهَا أَعْمَالَنَا ، وتُلْهِمُنَا بِهَا رُشْدَنَا ، وتُصْلِح بِهَا أَحْوَالَنَا ، وتَذْهَب بِهَا هُمُوْمَنَا.

اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم فبقوة تدبيرك، وعظيم عفوك ،وسعة حلمك، وفيض كرمك، نسألك أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا.

اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم صلِّ على سيِّدنا محمدَ عبدكَ ورسولكَ النبيِّ الأُميِّ وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرَك الذاكرون ، وغفل عن ذكرهِ الغافلون ، عددَ ما أحاطَ به علمُ الله ، وجرى به قلم الله ، ونفذَ به حكم اللهِ ، ووسعه علم الله ، عددَ كل شيء ، وأضعافَ كل شيء ، وملءَ كل شيء ، عددَ خلق الله ، وزنة عرش الله ، ورضا نفس الله ، ومِدادَ كلمات الله ، عددَ ما كانَ وما يكون وما هو كائن في علم الله ، صلاةً تستغرق العدَ ، وتحيط بالحدِّ ، صلاة دائمة بدَوَام ملكِ الله ، باقيةَ ببقاء الله.

دعاء يوم الجمعة يوم الجمعة الدعاء دعاء يوم الجمعة مكتوب أدعية يوم الجمعة سنن يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

الإيجار القديم

تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

وسام ابو علي

مفاجأة سعودية بشأن وسام أبو علي.. هل يرافق كريستيانو رونالدو؟

الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

ترشيحاتنا

نجاح عملية جراحية لمريضة

نجاح جراحة دقيقة لمريضة تعاني من التهاب بريتوني حاد وانسداد معوي في المنيا

صحة الشرقية

الرعاية الأساسية بصحة الشرقية تعلن اعتماد البنك الدولي لـ 159 وحدة

صورة موضوعية

وفاة سائق في انقلاب تريلا محملة بمواد خرسانية في سفاجا

بالصور

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم

سيارة وايمو
سيارة وايمو
سيارة وايمو

عمرو دياب يحيي حفلا ضخما في جدة.. ويفاجئ الجمهور بأغاني ألبوم ابتدينا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد