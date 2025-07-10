الأوقاف تعلن موعد اختبارات الواعظات المعتمدات لعام 2025

أصدرت وزارة الأوقاف إعلانًا رسميًا بشأن عقد الاختبارات التحريرية المركزية للمتقدمات للحصول على تصريح واعظة معتمدة للعام 2025، والتي ستُعقد بمسجد النور بمنطقة العباسية، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفق جدول زمني مُحدد لكل متقدمة.

وأوضحت الوزارة أنه يُشترط على كل متقدمة إحضار المستندات التالية لدخول لجنة الاختبار:

صورة من بطاقة الرقم القومي. صورة من شهادة المؤهل الدراسي الأصلي. صورة من المؤهل الأعلى (إن وُجد)، مع ضرورة إحضار الأصول للاطلاع عليها.

ونبّهت الوزارة إلى أن التغيب عن الحضور في الموعد المحدد يُعتبر اعتذارًا رسميًا عن الاستمرار في إجراءات التقدم.

ويتضمن الاختبار عددًا من المحاور الأساسية، وهي:

حفظ الجزء الأخير من القرآن الكريم مع إتقان التلاوة.

تفسير العشر الأخير من كتاب "البيان على المنتخب".

شرح الأربعين النووية.

فقه العبادات.

اللغة العربية.

فتح باب التقديم للالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن

كما قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، فتح باب التقدم لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من الجنسين (الرجال - السيدات) الراغبين في الالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، للعام الدراسي ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦م.

وحدد القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الضوابط التالية للإلتحاق بالمركز:

١- الدراسة بالمركز سنتان، السنة الأولى: تمهيدية في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد، ودراسة التفسير وقضايا التجديد؛ السنة الثانية: تكميلية في مراجعة القرآن الكريم وأحكام التجويد، ودراسة المواد الشرعية والعربية وقضايا التجديد.

٢- اجتياز اختبار القبول في حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

٣- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن ٦٠% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

٤- تسديد المصروفات الدراسية وقدرها (٥٠٠ جنيه) عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول، ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول: قبل بدء الدراسة بأسبوع، والآخر: قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

٥- الدراسة بالمراكز مسائية تبدأ الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر، وفق ما يقرره كل مركز.

٦- الأولوية بأسبقية التسجيل حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

٧- يكون التقديم إلكترونيا على الرابط التالي لمدة أسبوعين وفق النموذج المرفق.

وأوضح القطاع الديني، أنه سيكون للمتميزين من خريجي هذه المراكز الأولوية في جميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، في مجال تحفيظ القرآن الكريم أو المقارىء القرآنية، أو غيرهما.