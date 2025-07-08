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بدون فوائد.. الأوقاف تخصص 70 مليون جنيه قروضا حسنة لجميع العاملين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بدون فوائد.. الأوقاف تخصص 70 مليون جنيه قروضا حسنة لجميع العاملين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف من خلال الإدارة العامة للبر في خطوة غير مسبوقة ومن خلال أضخم مبادرة دعم اجتماعي، تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه تُقدَّم كقروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالوزارة خلال العام المالي (٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م).

 يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم والمستمر على دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن جميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتنفرد وزارة الأوقاف هذا العام بتقديم أعلى مخصص مالي للقرض الحسن في تاريخها، لتظل الجهة الحكومية الوحيدة التي تتيح هذا النوع من القروض بشروط ميسّرة وبدون أي فوائد، بما يؤكد التزامها المتزايد بتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي للعاملين بها، لزيادة قيم الولاء والانتماء، وتحقيق الرضا الوظيفي لأبناء الوزارة الذي يهدف إليه دائمًا معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

ويُتاح القرض الحسن لكل العاملين بالوزارة، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات غير المسبوقة، من أبرزها:

– إتاحة القرض الحسن للعاملين الذين يتبقَّى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد، بعد أن كان يُشترط سابقًا ألا تقل المدة المتبقية عن ثلاث سنوات؛ وذلك وفاءً لعطائهم وتقديرًا لما بذلوه في خدمة الوزارة والعمل المؤسسي، وتأكيدًا على أن أبناءها يظلون في موضع التقدير.

– شمول المتضررين من الحرائق ضمن الفئات المستحقة للقرض الحسن لأول مرة، على أن يُتاح لهم التقديم طوال العام من خلال ديوان عام الوزارة أو المديريات دون التقيد بالروابط الإلكترونية.

– تخصيص شريحة من القرض الحسن للعاملين بالجهات الحكومية الأخرى بقيمة ٢٠ ألف جنيه تُسدَّد على ٣٠ شهرًا، بشرط أن يكون المتقدم معيَّنًا لمدة لا تقل عن ١٥ عامًا، وألا يكون قد حصل أو حاصلًا على قرض أو تمويل من أي بنك من البنوك، مع تحويل المرتب إلى فرع من فروع بنك مصر، وألا يكون لديه بطاقة ائتمان (فيزا مشتريات).

آلية التوزيع

تُقَسَّم المخصصات الجديدة على مرحلتين:

- المرحلة الأولى: ٤٠ مليون جنيه، تُصرف على أربع دفعات في بداية العام المالي، على أن تصرف أول دفعة مع بداية العام الدراسي الجديد، تخفيفًا للأعباء عن كاهل موظفي الوزارة.

- المرحلة الثانية: ٣٠ مليون جنيه، تُصرف على ثلاث دفعات في منتصف العام المالي.


قيمة القروض ونظام السداد

– ٢٥ ألف جنيه تُسدَّد على ٤٠ شهرًا بواقع ٦٢٥ جنيهًا شهريًّا للفئات ذات الأولوية، وهي:

- ذوو الهمم (للموظف، أو أحد الزوجين، أو الأبناء، أو أحد الوالدين) مع تقديم "كارنيه الخدمات المتكاملة".

- أصحاب الأمراض المستعصية كالأورام، وأمراض القلب، والكبد، والفشل الكلوي، مع تقديم التقارير الطبية.  

- حالات الزواج الحديث للموظف لأول مرة، أو لأحد أبنائه للمرة الأولى.

- الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مع تقديم المستندات الخاصة بهم.

- المتضررون من الحرائق، مع تقديم محضر رسمي من الجهة المختصة.

ويتم التقديم للفئات الأربع الأولى من خلال روابط إلكترونية مخصصة تُنشر على الصفحة الرسمية للوزارة.

– ٢٠ ألف جنيه تُمنح لباقي العاملين المستحقين، تُسدَّد على ٤٠ شهرًا بواقع ٥٠٠ جنيه شهريًّا.

– ١٠ آلاف جنيه تُمنح للموظف الذي يتبقى له عام واحد فقط على التقاعد، تُسدَّد على ١٠ أشهر فقط بواقع ١٠٠٠ جنيه شهريًّا.
روابط التقديم

رابط للعاملين بالوزارة ممن مر على تعيينهم ثلاث سنوات.

رابط للعاملين بالوزارة ممن مر على تعيينهم خمس سنوات.

رابط للعاملين بالجهات الحكومية الأخرى، وفق الشروط المعلنة.
وتؤكد وزارة الأوقاف من خلال الإدارة العامة للبر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية ودعم العاملين والاعتراف بعطائهم، وتُعد إحدى ثمار الإدارة المؤسسية الواعية التي تضع البُعد الإنساني والاجتماعي في قلب خططها.

وزارة الأوقاف قروض حسنة الإدارة العامة للبر

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