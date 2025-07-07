وزير الأوقاف يبحث مع وفد "اتحاد بشبابها" إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ، وفدًا من "اتحاد بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة، في اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك".

ركز اللقاء على الخطوات التمهيدية للمبادرة، بما في ذلك تنظيم لقاءات مع شخصيات عامة لعرض أهداف المبادرة ورؤيتها الفكرية، إلى جانب تدريب أعضاء الاتحاد على أساليب التواصل الفعّال والرسائل الأساسية التي تتبناها الحملة، لضمان توصيلها للجمهور بصورة مؤثرة ومتكاملة.

وأوضح الوزير أنه سيتم تخصيص مقر دائم للاتحاد، يعمل كغرفة عمليات لإدارة جميع فعاليات المبادرة، بما يعزز التنسيق بين الفرق العاملة ويضمن كفاءة التنفيذ.

كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد خطة تنفيذية مشتركة مع الاتحاد لإطلاق المبادرة رسميًا خلال الفترة المقبلة، لضمان وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع بأسلوب مبسط وواضح.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الخطاب الديني المستنير، ومجابهة الأفكار المغلوطة بوسائل إبداعية ترفع من وعي المجتمع وتسهم في تشكيل شخصية وطنية متزنة.



وفي سياق آخر سلم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، الأحد، نتيجة مسابقة “إمام وخطيب ومدرس” إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الامتحانين الإلكتروني والشفوي والمراجعة الدقيقة للمتقدمين، وفقا للمعايير المعلنة مسبقا.

وأكد رئيس الجهاز أن المسابقة أجريت بمنتهى الشفافية والنزاهة، من خلال منظومة المسابقات المركزية الإلكترونية التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين، دون أي تدخل بشري في مراحل التقييم، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجتهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.