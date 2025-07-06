شروط وأسباب استجابة الدعاء.. الأوقاف توضحها

كشفت دار الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن شروط وأسباب استجابة الدعاء.

وقالت إن شروط وأسباب استجابة الدعاء تتمثل فى:

الإخلاص لله - تعالى - وحده وأنه القادر على تحقيق ما تريد. افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي. الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة. الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. حضور القلب والتدبر في معاني الدعاء. أكل الحلال واجتناب الحرام. التوبة من الذنوب ورد المظالم. الدعاء في الرخاء والشدة. عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. التوسل إلى الله بالعمل الصالح.



كيف يستجاب الدعاء

تحرّي المواطن التي يستجيب الله فيها الدعاء كالسجود وببن الآذان والإقامة وأثناء السجود والثلث الأخير من الليل، ومن ذلك ما أخبر به الله -تعالى- عن استجابته لدعاء زكريا عليه السلام، فقال: (هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ*فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّـهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ).

الدعاء بأسماء الله الحُسنى ، وأن يكون المسلم على يقين تام بأن الله تعالى سيستجيب الدعاء، وألا يترك المسلم الفروض الأساسية ويتشغل بالدعاء والدعاء بالأدعية التي جاءت عن الرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم. التوسّل لله تعالى خلال دعاء، والدعاء باستخدام أحد أسماء الله تعالى، أو صفاته.

الدعاء باستخدام الأدعية التي جاءت على لسان الرسل والصالحون، وعلى المسلم إن يتوب الى الله من كل المعاصي والرجوع الى الله تعالى ، فإن اكثر اولئك الذي يشكون من عدم اجابة الدعاء آفتهم المعاصي فهي خلف من كل مصيبة وعلى المسلم التوسّل لله تعالى بصالح الأعمال التذلّل والاعتراف بالذنب الذي يرتكبه العبد، ورجاء العبد إجابة الدعاء بالرغم من تقصيره.