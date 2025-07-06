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دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء الجبر والصبر، يكثر البحث عن دعاء الجبر والصبر خاصة لمن كسر قلبه وزاد همه وابتلي في غالٍ لديه، وعبادة جبر الخواطر هي أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام فكان المولى عزوجل أول من جبر خاطر نبيه فقال سبحانه:"ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين"، وكان صلى الله عليه وسلم دائما ما يجبر الخواطر للصغير والكبير.

دعاء الجبر والصبر

دعاء الجبر والصبر مستجاب لا محالة، واعلم أنك في حضرة الرحمن الذي لا يضيع أجر الإنسان الذي آمن بقضائه وقدره ورضا به وصبر عليه مهما صعب.

وقد وعد المولى- تبارك وتعالى- عباده الصابرين المحتسبين فقال في كتابه الحكيم: (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ).

كما يقول -سبحانه وتعالى-: (﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ..)، وفي الآية الكريمة ربط الخالق عز وجل بين الابتلاء والصبر الذي يكون نتاجه رفع الغمة لذلك يجب على الإنسان أن يطلب من ربه الصبر قبل أن يطلب رفع الشدة التي يعاني منها لأن الصبر هو الذي يعين الفرد على تحمل الصعاب المختلفة مهما صعب، ومنها دعاء الصبر على البلاء والشدائد والابتلاءات المختلفة.

دعاء الجبر والصبر

من دعاء الجبر والصبر ما يلي:

1- الحمد لله على كل ضرر مس قلبي وضيق قد أثقل صدري ووجعًا قد زاد همي، اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك، وبعزائم مغفرتك، نسألك يا الله السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز يا الله بالجنة، والنجاة من عذاب النار، أعوذ بك يا الله من شر نفسي، ومن شر الشيطان الرجيم ومن شركائه، وأن أقترف على نفسي السوء، أو أجره إلى المسلمين.

2- اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

3- اللهم اجبر خواطرنا بفرج قريب ومغفرة واسعة … إنك سميع قريب.

4- اللهم أجعل لنا من جبر الخواطر نصيب بالله يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت عالم الغيب وتعلم ما في قلبي من كل هم وضيق، فاكشف اللهم غمي.

5- اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وتجيب دعوة الداعين، أن تفرج همي، وترزقني السكينة.

6- يا الله إنك على كل شيء قدير، أسألك بكل أسمائك التي سميت بها نفسك، ما علمنا منه وما لم نعلم.

7- وكشفت الريح يومًا عن ساقي ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، وأعلى شأنه، وبيّن مكانته عند ربه، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ”، رواه الإمام أحمد

8- كان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى واجبرنى وارزقنى.

9- عن أبي هريرة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «التقوى، وحسن الخلق» رواه ابن ماجه

10- عَنْ جَابِرٍ كما عند الترمذي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا.

دعاء الجبر والصبر لا يرد

11- ياذا المعروف. الذي لا ينقضي أبدًا، و يا ذا الأيادي. التي لا تحصى عددا، و يا ذا. الوجه الذي لا يطفأ سرمدا، أسألك أن. تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم، وأن تكفيني, شر كل ذي شر، بك أدرأ في نحره، و أعوذ بك من. شره و أستعينك عليه.

12- اللهم أعني على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلا نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة. أغفر مالا يضرك، وهب لي ما لا ينقصك.

13- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين.

14- بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم يا سامع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويعالم كل خفية ، ويكاشف كل كرب وبلية، و يا منجي. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. نجني من كل بلاء ومرض. إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. غير ان عافيتك هي اوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ألا يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك.

15- اللهم احرسني. بعينك التي لا تنام، واكفني. بركنك الذي لا يرام، واحفظني. بعزك الذي لا يضام، وارحمني بقدرتك، أنت ثقتي ورجائي، أسألك أن تكفيني شر كل ذي شر، وأسألك فرجًا قريبًا وصبرًا جميلاً، وأسألك العافية من كل بلية، اللهم بك أدفع ما أنا فيه، وأعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلّا الله الملك الحق المبين، لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله.

16- ربنا ورب آبائنا الأولين. . سبحانك إنّي كنت من الظالمين.. لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير اللهم أنك تعلم. سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم. حاجتي؛ فاعطني سؤالي، وتعلم. ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي، ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني. إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام.

17- أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي لا يجد كشف ما نزل به. إلا منك، لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين، واكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم.

دعاء الجبر والصبر دعاء الجبر والصبر لا يرد دعاء الجبر

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