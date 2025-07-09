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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يفتتح سلسلة دروس حديثية بجامعة مركز الثقافة السُّنِّيَّة الإسلامية بالهند

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف
إيمان طلعت

يفتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء الموافق 9 من يوليو 2025م، سلسلة دروس حديثية تنظمها جامعة مركز الثقافة السُّنِّيَّة الإسلامية بجمهورية الهند، حيث يُلقي معاليه المحاضرة الافتتاحية عن بُعد بعنوان: "السُّنَّة النبوية... بين الرواية والدراية"، وذلك في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت الهند، الموافق 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويُعقد اللقاء في جلسة علمية كاملة بمجلس الجامعة، يفتتحها فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الفيضي، رئيس الجامعة، ويتولى رئاستها فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، بحضور عدد من العلماء والأساتذة وطلّاب العلم.

وقد أعرب رئيس الجامعة عن بالغ تقديره لمشاركة معالي الوزير، مؤكِّدًا أن هذه المشاركة تُجسِّد مكانة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية في دعم الحراك العلمي والدعوي في العالم الإسلامي، وتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين المؤسسات الدينية.

وتأتي هذه الدروس في إطار التواصل العلمي بين العلماء والمؤسسات الدينية الكبرى، وترسيخ المنهج الوسطي، وتعميق الفهم الصحيح للسُّنَّة النبوية الشريفة، روايةً ودرايةً، والتصدِّي للشبهات والمغالطات المعاصرة، وتعزيزًا لدور مصر ومؤسّساتها الدينية في نشر المعرفة الصحيحة والفكر الوسطي المستنير في الداخل والخارج.

وزير الأوقاف جامعة مركز الثقافة السُّنِّيَّة الإسلامية بالهند الأوقاف

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