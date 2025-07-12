انفجار الإيرباجز فجأة في سيارة تويوتا كورولا يعرض ركابها لخطر الموت

في حادثة غريبة وغير معتادة، تعرض مالك سيارة تويوتا كورولا GR لانفجار مفاجئ في الوسائد الهوائية الجانبية أثناء قيادته على طريق مألوف دون وقوع حادث أو اصطدام يذكر.

يقول السائق إنه لم تكن هناك حفر في الطريق، ولم تظهر أي تحذيرات على لوحة القيادة قبل الحادث.

حادث بعد 23 يومًا فقط من الشراء

اشترى المالك السيارة الجديدة في 1 مايو، ولم يمضِ سوى 23 يومًا حتى انفجرت الوسائد الهوائية بينما كان يسير بسرعات منخفضة على طريق يعرفه جيدًا.

وفي منشور له على موقع "ريديت"، وصف التجربة بأنها من أكثر لحظات حياته رعبًا، مؤكدًا أنه لم يتمكن من رؤية جانبي السيارة بعد انفتاح الوسائد، وظن في البداية أن حياته في خطر.

بعد فحص أولي من قبل خدمات الطوارئ وشركة القطر، رفضت أول ورشة إصلاح تشخيص المشكلة، وطلبت منه العودة إلى الوكيل.

وبالفعل، أُعيدت السيارة إلى وكالة تويوتا في دايتونا بيتش في 24 مايو، وما زالت هناك منذ ذلك التاريخ.

وفي 9 يونيو، أرسل فريق تويوتا الفني أحد المختصين لفحص السيارة، والذي قرر أن نظام الوسائد يعمل بشكل صحيح!

في رد رسمي، أكدت شركة تويوتا أن نظام الوسائد الهوائية في كورولا GR يعتمد على تقنيات تنبؤية ترصد بيانات مثل زاوية الانقلاب ومعدل التباطؤ الجانبي.

وأضافت أن مسجل بيانات الحادث (EDR) قد سجل "انقلابًا وشيكًا"، مما دفع النظام لإطلاق الوسائد الهوائية الجانبية الستائرية وشدادات أحزمة الأمان، رغم عدم وقوع أي حادث فعلي.

أمام هذا الموقف، لجأ مالك السيارة إلى مستشار قانوني بعد أن رفضت الشركة شمول الواقعة تحت بند الضمان.

فبينما تصر تويوتا على أن النظام يعمل كما هو مخطط له، يرى السائق أن الخطأ تقني، وأن انفجار الوسائد دون مبرر فعلي يعد خطرًا على حياة الركاب.