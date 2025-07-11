طريقة عمل شيبسي مقرمش ولذيذ

إذا كنتي من محبي السناكس والمقرمشات، إليكِ طريقة سهلة وبسيطة لعمل الشيبسي (رقائق البطاطس) في المنزل بطعم مقرمش ولذيذ زي الجاهز.

المكونات:

2 حبة بطاطس كبيرة

زيت للقلي

ملح حسب الرغبة

نكهات إضافية (اختياري): بابريكا – شطة – جبنة بودر – زعتر – خل بودر

الطريقة:

1. تجهيز البطاطس:

اغسلي البطاطس جيدًا، ويفضل تقشيرها (أو تتركي القشرة حسب الرغبة).

قطّعيها شرائح رفيعة جدًا باستخدام سكين حاد أو مبشرة شرائح (Mandolin) لنتيجة مثالية.



2. النقع:

ضعي الشرائح في ماء بارد مع ملعقة خل لمدة 15-20 دقيقة؛ للتخلص من النشا وتصبح مقرمشة بعد القلي.



3. التجفيف:

صفي البطاطس جيدًا، وجففيها بفوطة نظيفة أو مناديل مطبخ.



4. القلي:

سخني الزيت جيدًا، ثم اقلي الشرائح على دفعات حتى تأخذ لونًا ذهبيًا ومقرمش.

لا تكدسي الشرائح حتى لا تلتصق ببعضها.



5. التصفية والتتبيل:

صفي الشيبسي على ورق مطبخ، ثم رشي الملح أو التوابل اللي بتحبيها (مثل بابريكا أو خل بودر).

نصائح:

اذا كنتي تريدين شيبسي صحي، يخبز في الفرن او في القلاية الهوائية على حرارة 180° لمدة 10-15 دقيقة مع رشة زيت بسيطة.

يمكن عمل بطاطا بدل البطاطس بنفس الخطوات.



