طريقة عمل شيبسي مقرمش ولذيذ

إذا كنتي من محبي السناكس والمقرمشات، إليكِ طريقة سهلة وبسيطة لعمل الشيبسي (رقائق البطاطس) في المنزل بطعم مقرمش ولذيذ زي الجاهز.
المكونات:
2 حبة بطاطس كبيرة
زيت للقلي
ملح حسب الرغبة
نكهات إضافية (اختياري): بابريكا – شطة – جبنة بودر – زعتر – خل بودر
الطريقة:
1. تجهيز البطاطس:
اغسلي البطاطس جيدًا، ويفضل تقشيرها (أو تتركي القشرة حسب الرغبة).
قطّعيها شرائح رفيعة جدًا باستخدام سكين حاد أو مبشرة شرائح (Mandolin) لنتيجة مثالية.
2. النقع:
ضعي الشرائح في ماء بارد مع ملعقة خل لمدة 15-20 دقيقة؛ للتخلص من النشا وتصبح مقرمشة بعد القلي.
3. التجفيف:
صفي البطاطس جيدًا، وجففيها بفوطة نظيفة أو مناديل مطبخ.
4. القلي:
سخني الزيت جيدًا، ثم اقلي الشرائح على دفعات حتى تأخذ لونًا ذهبيًا ومقرمش.
لا تكدسي الشرائح حتى لا تلتصق ببعضها.
5. التصفية والتتبيل:
صفي الشيبسي على ورق مطبخ، ثم رشي الملح أو التوابل اللي بتحبيها (مثل بابريكا أو خل بودر).
نصائح:
اذا كنتي تريدين شيبسي صحي، يخبز في الفرن او في القلاية الهوائية على حرارة 180° لمدة 10-15 دقيقة مع رشة زيت بسيطة.
يمكن عمل بطاطا بدل البطاطس بنفس الخطوات.