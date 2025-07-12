رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

أحيا الفنان محمد رمضان إحتفالية ضخمة ضمت عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير ، واستمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم ، بالعلمين .

محمد رمضان افتتح مهرجان تركواز بمنطقة سيدي عبد الرحمن فى العلمين الجديدة فى دورته الأولي والذي يشارك في إحياء فعالياته كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العريي.



حضر الحفل من نجوم وصناع الفن المنتج تامر مرسي ،شيماء سيف زوجها المنتج محمد كارتر ، أحمد ياسين ،نور ايهاب ،رانيا منصور وشقيقتها نورهان . بالإضافة الى نجوم كرة القدم كابتن رامي ربيعه وحرمه ،محمد فاروق وامام عاشور .. غيرهم .



حضر رمضان بسيارته الخاصة بجوار المسرح وافتتح وصلته الغنائية بمهرجان تركواز بداية من الصعود أعلي سيارته ومرورا بوصلات استعراضية اكثر إثارة قدم خلالها عدد كبير من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الحضور من نجوم الفن والرياضة والالاف من الجمهور.