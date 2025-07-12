وزير الشباب : تعديلات قانون الرياضة إنجاز جديد في عهد الرئيس السيسي لتطوير الأندية

وزير الشباب والرياضة :

-الرئيس السيسي يعتبر الشباب أهم عنصر لبناء المستقبل واستقرار الحاضر

_نعول على الشباب في دعم ومساعدة الدولة في مواجهتها التجديات الاقليمية والدولية

_ملتقى الشباب العربي بالأردن يؤكد دعم الحكومات العربية للشباب

_التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في قطاع الشباب والرياضة على أعلى مستوى

_ إطلاق فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تعديلات قانون الرياضة التي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، تمثل أحد أهم الإنجازات التي تمت بشأن المنظومة الرياضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن هذه التعديلات تعد إنجازا جديدا في عهد الرئيس السيسي لصالح المنظومة الرياضية وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها.



وقال وزير الشباب والرياضة، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات مؤتمر "عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025" الذي عقد في الأردن، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة الرياضية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات العالمية، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تبذل جهودا كبيرة من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن المنظومة الشبابية والرياضية وكان آخرها الحلم الذى طالما جاهدت الوزارة من أجله سنوات طويلة ليخرج إلى النور وهو التعديلات التى أجريت على قانون الرياضة 2025.



ونوه إلى أنه في عام 2020 تم صدور قانون الهيئات الشبابية؛ مما كان له آثار إيجابية على كافة الهيئات الشبابية ومنها مراكز الشباب وتطويرها بهذا الشكل غير المسبوق تنفيذا أيضا لتوجيهات الرئيس السيسي، مقدما الشكر للرئيس على دعمه اللامحدود من أجل الشباب والرياضة في مصر.



وكشف الدكتور أشرف صبحي، عن تواصل مستمر خلال الفترة الماضية أثناء مناقشات تعديلات قانون الرياضة، مع اللجنة الأولمبية الدولية تنسيقا واتساقا مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وكل أفراد مجلسه خاصة النائبة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية في شأن التوافق مع الميثاق الأولمبي في كافة خطوات ومسارات التعديلات القانونية التي تم إقرارها في قانون الرياضة الجديد.



وشدد على حرص الدولة المصرية بكافة هيئاتها على مصلحة المؤسسات الرياضية وبما يتماشى مع القوانين الدولية، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات على تطبيقه بأثر فوري عقب تصديق الرئيس عليه ومن ثم الانتهاء من لائحته التنفيذية.



وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تقم بإعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هي تعديلات على القانون الحالي للرياضة؛ من أجل حرص الحكومة على تفعيل الحوكمة والشفافية.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن كافة الهيئات الرياضية ملتزمة بأحكام القانون واللوائح المعمول بها وأنه سيتم عقب الاعتماد النهائي لقانون الرياضة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للأحكام الانتقالية، والتي سيتم تصميمها بما يتوافق مع القانون الجديد، مؤكدا أن كافة أركان وزارة الشباب والرياضية مستعدة للتواصل مع الجميع من أجل توضيح تعديلات القانون ولائحته التنفيذية فور تصديق الرئيس عليه.

وحول توجيهات الرئيس السيسي بشأن الشباب، أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية الشباب ودورهم، مؤكدا أن الرئيس السيسي يرتكز على الشباب باعتبارهم أهم عنصر من عناصر بناء المستقبل والتنمية واستقرار الحاضر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يدعم بكل قوة الشباب سواء في مصر أو خارجها؛ لأنه يؤمن بأن الشباب هم الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس السيسي لجميع الشباب بأنهم هم وقود المستقبل وعليهم العمل من أجل بلدانهم، مؤكدا إيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم أمل الأمة، وقوة دفعها نحو المستقبل، وأن الشباب هم محور السياسات الوطنية والإقليمية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر تبنت نموذجا متكاملا لتمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في كافة القطاعات الشبابية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى من خلال التعليم وريادة الأعمال والابتكار والعمل التطوعي.

ورأى أن الدولة المصرية تواجه حاليا العديد من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة أن يكون للشباب دور محوري وكبير في دعم ومساعدة الدولة في مواجهة تلك التحديات من خلال الوعي والعمل المجتمعي المشترك لتحقيق وحدة الصف الداخلي وجعل الجبهة الداخلية على قلب رجل واحد في سبيل تلك المواجهة.

وبشأن المشاركة المصرية في فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025"، وتدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، بالعاصمة الأردنية عمان، قال وزير الشباب والرياضة، إن انعقاد هذه الفعاليات في عمان يمثل أهمية كبيرة للعمل العربي الشبابي المشترك، مؤكدا أن مثل هذه التجمعات الشبابية العربية تمثل دفعة قوية للعمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة العربية.



وأضاف صبحي أن إطلاق فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025 يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشباب العربي، وتبادل التجارب الناجحة، مؤكدا أن الشباب ركيزة أساسية في عمل الحكومات العربية ووجودهم في هذا الملتقى يمثل اهتمام الحكومات العربية بشبابها ودورهم في بلدانهم.



واعتبر أن تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن يمثل نقطة انطلاق حقيقية في دعم دور الشباب في مواجهة التطرف وترسيخ ثقافة السلام وخصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية التي تمر بمنطقتنا العربية، مؤكدا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية والعمل بها يمثل طوق نجاة لشبابنا العربي.



وأعلن وزير الشباب والرياضة، أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والذي يتولى رئاسته خلال هذه الدورة، سيواصل العمل عن كثب مع كافة الدول الأعضاء والأمانة الفنية للمجلس لضمان التفعيل الواقعي للاستراتيجية، وتحويلها إلى برامج ملموسة تصل إلى الشباب في مختلف العواصم العربية، معربا عن فخره وامتنانه ودعمه الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية في تنظيم هذا العام الشبابي العربي المهم، وعلى الوقوف خلف شبابنا، مشيدا في الوقت نفسه بدقة التنظيم وإدارة الحوارات بين الشباب وكرم الضيافة الأردني.



وحول التعاون بين مصر والأردن في قطاع الشباب والرياضة، أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مختلف القطاعات الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتكامل بين البلدين هو انعكاس حقيقي وواضح لقوة العلاقات بين الرئيس السيسي وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



وتابع صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة منفتحة بقوة على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في الأردن، مشيرا إلى أن مصر هى رئيسة الدورة الحالية لمكتب مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والأردن نائب لها مما يعزز وجهات النظر بشأن ملف الشباب والرياضة بين القاهرة وعمان بشكل خاص وبين الأشقاء العرب بشكل عام.