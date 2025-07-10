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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتحصل لكتير مننا .. اعرف أعراض غير متوقعة لمرض الخرف

الخرف
الخرف
اسماء محمد

يعد الخرف من الأمراض الشائعة في العصر الحديث بشكل كبير جدا حتى فى السن الصغير، لذا من المهم معرفة أعراضه وعلاماته.

ووفقا لما ذكره موقع “ betterhealth” نرصد فى هذا التقرير أهم أعراض الخرف المبكرة والأمراض المشابهة له.

طرق للوقاية من الإصابة بالخرف لدى كبار السن

علامات تحذيرية لمرض الخرف


اطلع على قائمة الأعراض الشائعة للخرف و إذا ظهرت على الشخص المصاب عدة أعراض، فاستشر طبيبًا لإجراء تقييم شامل.

الخرف وفقدان الذاكرة


من الطبيعي أن ننسى المواعيد أحيانًا ثم نتذكرها لاحقًا أما المصاب بالخرف فقد ينسى الأشياء أكثر أو لا يتذكرها إطلاقًا.

الخرف وصعوبة أداء المهام


قد يتشتت انتباه الناس وينسون تقديم جزء من الوجبة ويواجه المصاب بالخرف صعوبة في جميع خطوات تحضير الوجبة.

الخرف وفقدان التوجه


قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في العثور على طريقه إلى مكان مألوف أو يشعر بالارتباك بشأن مكانه، أو يعتقد أنه عاد إلى وقت سابق من حياته.

الخرف ومشاكل اللغة


يواجه الجميع صعوبة في إيجاد الكلمة المناسبة أحيانًا، لكن المصاب بالخرف قد ينسى كلمات بسيطة أو يستبدلها بكلمات غير مناسبة، مما يجعل الجمل صعبة الفهم كما قد يواجه صعوبة في فهم الآخرين.

هذا النوع من الزيوت يقي من الإصابة بالخرف

الخرف والتغيرات في التفكير المجرد


يمكن أن تكون إدارة الأموال صعبة على أي شخص، ولكن الشخص المصاب بالخرف قد يواجه صعوبة في معرفة ما تعنيه الأرقام أو ما يجب فعله بها.

الخرف وسوء الحكم


تتطلب العديد من الأنشطة حكمًا سليمًا عندما تتأثر هذه القدرة بالخرف، قد يواجه الشخص صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة، مثل اختيار الملابس المناسبة في الطقس البارد.

الخرف وضعف المهارات المكانية


قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في تقدير المسافة أو الاتجاه عند قيادة السيارة.

الخرف وإساءة وضع الأشياء


قد يضيع أي شخص محفظته أو مفاتيحه مؤقتًا وقد لا يعرف المصاب بالخرف استخدام المفاتيح.

هل الصدمة المالية المفاجئة قد تزيد خطر الخرف

الخرف وتغيرات المزاج أو الشخصية أو السلوك


يصاب الجميع بالحزن أو تقلب المزاج من وقت لآخر وقد يعاني المصاب بالخرف من تقلبات مزاجية سريعة، دون سبب واضح. قد يصاب بالارتباك أو الشك أو الانطواء. وقد يصبح البعض الآخر أكثر انفتاحًا أو انفعالًا.

الخرف وفقدان المبادرة


من الطبيعي أن يتعب الشخص من بعض الأنشطة ولكن الخرف يُفقد اهتمامه بالأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا، أو قد يحتاج إلى إشارات تحفزه على المشاركة فيها.

حالات تتشابه مع الخرف


تذكر أن العديد من الحالات تُشبه أعراض الخرف، لذا من المهم عدم افتراض إصابة شخص ما بالخرف لمجرد وجود بعض الأعراض حيث أن السكتات الدماغية، والاكتئاب، والإفراط في تناول الكحول لفترات طويلة، والالتهابات، والاضطرابات الهرمونية، ونقص التغذية، وأورام الدماغ، كلها عوامل تُسبب أعراضًا تُشبه الخرف ويمكن علاج العديد من هذه الحالات.

الخرف مرض الخرف أعراض الخرف المبكرة أعراض الخرف علامات تحذيرية لمرض الخرف

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