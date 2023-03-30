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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العرقسوس| أحلى وأرخص من الشارع

طريقة عمل العرقسوس
طريقة عمل العرقسوس

العرقسوس من أبرز وأشهر مشروبات رمضان التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من المحلات و الشارع أيضا.

كشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل العرقسوس  في المنزل بمذاق لا يقاوم .

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مقادير العرقسوس


٢كوب عرقسوس
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب ونصف ماء دافئ
لتر ونصف ماء مثلج


طريقة تحضير العرقسوس


يضاف البيكنج صودا للماء الدافئ ويعجن العرقسوس به تماماً حتى تتكون عجينة ثقيلة متشربة للماء تماماً وتترك عجينة العرقسوس لمدة ليلة كاملة خارج الثلاجة وبعد النقع تفرد قطعة من الشاش وتنقل فيها عجينة العرقسوس وتربط الشاشة جيداً على شكل صرة بداخلها كل عجينة العرقسوس ثم في بولة كبيرة يوضع بها الماء المثلج وتنقع الشاشة الملفوفة في الماء وتترك حتى تستخلص النكهة تماماً ويفضل أن يترك العرقسوس منقوع لمدة ليلة كاملة لاستخلاص كل النكهة ويقدم العرقسوس بارد ويخفف بالماء المثلج حسب الرغبة ويقدم بالهنا والشفا

العرقسوس الشيف سارة عبد السلام مقادير العرقسوس طريقة التحضير العرقسوس طريقة تحضير العرقسوس

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