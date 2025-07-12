أغلى حقيبة في العالم.. "هيرميس بيركن" تباع بـ10 ملايين دولار

بيعت حقيبة بيركين الأصلية بمبلغ قياسي بلغ 10 ملايين دولار في مزاد، مما يدل على أن الطلب لا يزال قويا على المقتنيات الفاخرة الفريدة.

بيعت حقيبة هيرمس الجلدية السوداء، المصنوعة قبل نحو 40 عامًا للمغنية والممثلة الراحلة جين بيركين، في مزادٍ استمر لأكثر من عشر دقائق في دار سوذبيز للمزادات بباريس يوم الخميس، وأعلنت شركة فالوانس اليابان، وهي شركة إعادة بيع سلع مصممة ومقرها طوكيو، أنها المشتري، وأُجري المزاد عبر الهاتف، وفقًا لدار المزادات.



حطم السعر الرقم القياسي السابق لحقيبة يد في مزاد، وهي حقيبة هيمالايا كيلي النادرة المصنوعة من جلد التمساح مع الماس، من إنتاج هيرميس أيضًا، والتي بيعت في مزاد كريستيز في عام 2021 مقابل 4 ملايين دولار هونج كونج (510 آلاف دولار أمريكي).

صُممت حقيبة بيركين الأصلية عام ١٩٨٤ لجين بيركين من قِبل جان لوي دوماس، الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس إنترناشونال إس سي إيه آنذاك. وسُلمت لها بعد عام.

تذكرت بيركين في مقابلاتها كيف التقت صدفة بدوماس على متن طائرة، واشتكت من عدم وجود حقيبة يد هيرمس كبيرة بما يكفي لاحتياجاتها، وقالت إنها رسمت نموذجًا لما أرادته على "حقيبة قيء" خلال ذلك اللقاء. وفي العام التالي، قدمت لها العلامة التجارية نموذجها الأولي.



وواصلت الشركة تسويق المنتج تحت اسمها، لكن الميزات الموجودة في الحقيبة الأصلية لم يتم تكرارها في أي حقيبة أخرى من بيركين، قد باعت بيركين حقيبتها عام ١٩٩٤ لجمع التبرعات لجمعية خيرية لمكافحة الإيدز. ثم عُرضت في مزاد عام ٢٠٠٠، وظلت حتى الآن ملكًا لجامعتها المعروفة باسم "كاثرين ب" على إنستغرام.

قالت قبل المزاد يوم الخميس: "إنها اليوم الحقيبة الأكثر طلبًا التي يحلم بها الجميع"، موضحةً أنها احتفظت بها على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية في مكان آمن بدرجة حرارة مناسبة لحمايتها، وكانت تخرجها أحيانًا في بعض المناسبات، ولم ترغب البائعة في الكشف عن اسم عائلتها.

غالبًا ما تُباع حقائب هيرمس بأسعار أعلى عند إعادة بيعها مقارنةً بالمتاجر نظرًا لقوائم الانتظار الطويلة، ولم تُعلن دار سوذبيز عن تقديرات لسعر القطعة قبل مزاد يوم الخميس.

المصدر: japantimes.

