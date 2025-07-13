في أول أيام افتتاحه .. مشاجرة داخل كافيه عصام صاصا بالساحل الشمالي|شاهد

شهد كافيه مطرب المهرجانات عصام صاصا في الساحل الشمالي، حالة من الفوضى بعد نشوب مشاجرة داخل المكان، تزامنًا مع يوم الافتتاح الأول. وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر البلوجر جهاد أحمد، زوجة صاصا، وهي تتحدث بهاتفها وتستنجد بالشرطة.

وأفاد شهود عيان أن المشاجرة وقعت بين جهاد ومجموعة من الشباب لأسباب لم تُعرف بعد، ما أثار استياء المتابعين، خاصة أن الحادث جاء في اليوم الأول لافتتاح الكافيه.

بالتزامن، أعلن عصام صاصا عبر خاصية الاستوري على إنستجرام عن تأجيل طرح أغانيه الجديدة، حدادًا على رحيل صديقه المطرب أحمد عامر، الذي توفي فجأة عن عمر 42 عامًا، قائلاً: “ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة”.





انفصاله عن زوجته

من جهة أخرى، تصدرت جهاد وعصام صاصا التريند مؤخرًا بعد ملاحظة الجمهور إلغاء جهاد متابعتها له على إنستجرام، مما أثار شائعات عن خلافات بينهما أو احتمال زواجه من أخرى.





وردت جهاد عبر لايف على “تيك توك” موضحة: “أنا كنت عاملة له انفولو وشايلة الصور بسبب مشكلة في الإنستجرام مع الأدمن، مش بسبب خلاف بينا”، مشيرة إلى أنها لم تكن نشطة على السوشيال ميديا مؤخرًا، وما أثير حولهما مجرد شائعات.





وأضافت: “مش محتاجين نعمل تريند، وعصام مش بيعمل دعاية لأغانيه بالطريقة دي، وإحنا قاعدين في البيت عادي، الناس اللي عملت قصص وأفلام من نفسها”.





وأكدت أن العلاقة بينها وبين زوجها جيدة، وأن كل ما تم تداوله مجرد اجتهادات من المتابعين.



