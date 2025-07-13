إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الإرهابية.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة اليوم الأحد، إعادة محاكمة 6 متهمين، لاتهامهم- مع آخرين سبق الحكم عليهم- في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية المرج" الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن انضمام المتهمين لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.