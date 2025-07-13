قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائى مونديال الأندية
كوريا الشمالية تؤكد دعمها المطلق لروسيا في حرب أوكرانيا
الأهلي يقطع الشك باليقين: لا أزمة رواتب بالنادي.. وإمام عاشور من الأعمدة الأساسية
إعلامي: الإفريقي التونسي يرغب في ضم نجم الزمالك.. وأزمة «الجزيري» مستمرة
إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الإرهابية.. اليوم
الحرائق في ريف اللاذقية تدخل مرحلة الحسم وفرق الإطفاء توقف تمدد النيران بجميع المحاور
محمد سمير يعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا وينضم للجهاز الفني لفريق زد
تقديرًا لتألقه .. الأهلي يُمدّد عقد إمام عاشور حتى 2030
المخرج محمد سامي يعود من جديد أمام المحكمة بسبب الفنانة عفاف شعيب
منشآت حيوية تواجه خطر الحريق .. وخبراء يدعون لإجراءات وقائية عاجلة
عضو المقاولون العرب يكشف تفاصيل ترميم سنترال رمسيس: «نُعيد المبنى لطابعه الأصلي»
اليوم.. واحد من الناس يستضيف أول طبيب من ذوي الهمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الإرهابية.. اليوم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة اليوم الأحد، إعادة محاكمة 6 متهمين، لاتهامهم- مع آخرين سبق الحكم عليهم- في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية المرج" الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن انضمام المتهمين لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

محكمة جنايات مستأنف بدر محاكمة 6 متهمين خلية المرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

فروة الرأس

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس

علاقة نوع فروة الرأس بتساقط الشعر .. واعرف أهم الأسباب

سرطان الانف

لا ينتبه لها كثيرون .. اكتشف أعراض سرطان الجيوب الأنفية

بالصور

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

5 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري .. وهذه أهم أعراضه

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس
فروة الرأس
فروة الرأس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

واقعة كلية صيدلة

دعى عليه.. صيدلي بجامعة طنطا يثير الجدل بعد وفاة استاذه

نيفين رجب

منسية.. نيفين رجب تطرح أحدث كليباتها

ايمان عبد اللطيف

هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد | ما السبب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد