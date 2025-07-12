جهود رقابية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية بدمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس عبدالله، بتنفيذ حملة رقابية مكثفة على المحال التجارية بمدينة دمياط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتأكد من الإلتزام بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل .

وأسفرت الحملة عن رصد عدة مخالفات منها عدم وجود رخص تشغيل بعدد من المحال، وعدم إعلان أسعار السلع والخدمات ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وشملت تحرير عدة محاضر نظافة وشهادات صحية بمعرفة مفتش الأغذية ، و محاضر عدم إعلان أسعار من قبل مفتش التموين ، و محاضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط بشأن تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الأساسية.