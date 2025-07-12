قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تنفذ أكبر مشروع طاقة شمسية.. 320 وحدة ومستويات إنتاجية 1650 ميجاوات| تفاصيل
بعد انسحاب الريان والوصل.. ما هي وجهة وسام أبو علي القادمة؟
عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
أذكار المساء الواردة عن النبي .. رددها الآن
قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي مدينة غزة
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع محمد المغربي مدافع الاتحاد السكندري
فيفا يختار حكم نهائي مونديال الأندية بين باريس وتشيلسي رسميا
منظمات الأمم المتحدة: نقص الوقود بغزة بلغ مستويات حرجة
التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027
الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة يهدد بوقف العمليات الإنسانية
وزير خارجية إيران: لن نقبل بأي اتفاق لا يشمل حقنا في تخصيب اليورانيوم
ممتن لحبكم.. حسين الجسمي يعلن عن موعد طرح أول أغاني ألبومه الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025 انخفاضًا جديدًا في الأسواق، حيث فقد عيار 21 – الأكثر تداولًا بسوق الصاغة نحو 10 جنيهات، كما تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا، في ظل حالة من التذبذب الحاد بالسوق المحلية بعد تثبيت أسعار الفائدة، واستمرار الضبابية في الأسواق العالمية.

كم أسعار الذهب عيار 21 في مصر؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 4650 جنيهًا للبيع، و4630 جنيهًا للشراء، منخفضًا 10 جنيهات.

وفقد هذا العيار منذ أعلى مستوى له وهو 5000 جنيه، نحو 350 جنيهًا، ما يعكس حجم التذبذب في السوق خلال الأسابيع الماضية.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

وفيما يلي قائمة مفصلة بأسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025، بدون احتساب المصنعية:

عيار 24: 5314 جنيهًا للبيع – 5291 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4871 جنيهًا للبيع – 4850 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4650 جنيهًا للبيع – 4630 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3986 جنيهًا للبيع – 3969 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3100 جنيهًا للبيع – 3087 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2657 جنيهًا للبيع – 2646 جنيهًا للشراء

هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب؟

رغم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، فإن التوقعات ما زالت تُشير إلى بقاء السوق في حالة تذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار انتظار الأسواق العالمية لأي مؤشرات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم والبطالة.

ويتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب معرضة لتحركات مفاجئة نتيجة تداخل المؤثرات الاقتصادية العالمية، مثل أسعار النفط، وحالة الدولار، والتوترات الجيوسياسية التي تعزز اللجوء للذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم 12/7/2025

فيما يلي أحدث مؤشرات أسعار الذهب حتى صباح السبت 12 يوليو:

عيار 21: 4650 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 37200 جنيهًا للبيع

الأوقية محليًا: 165293 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 3356.83 دولارًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

يُعد الذهب عيار 18 خيارًا شائعًا للمقبلين على الزواج وأصحاب الميزانيات المتوسطة، ويشهد إقبالًا ملحوظًا في الأسواق، لا سيما في الوجه البحري. وجاءت أسعاره اليوم كالتالي:

  • 3986 جنيهًا للبيع
  • 3969 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عند احتساب المصنعية التي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات ومكان البيع، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يتراوح بين:

  • من 4750 جنيهًا إلى 4900 جنيه تقريبًا
  • وتختلف الأسعار حسب جودة الصناعة والوزن والدقة في الصياغة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُعرف الذهب عيار 24 بأنه الأنقى بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ويفضل الكثير من المستثمرين شراءه في صورة سبائك لكونه وسيلة فعالة للادخار طويل الأجل. وقد سجل اليوم:

  • 5314 جنيهًا للبيع
  • 5291 جنيهًا للشراء

ويُعتبر هذا العيار المفضل لمن يسعون إلى تجميد أموالهم بأمان بعيدًا عن تقلبات العملات والأسواق.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتكوّن الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أدوات الادخار والاستثمار الموثوقة في السوق المصرية. وقد تراجع اليوم بقيمة 80 جنيهًا، ليسجل:

  • 37200 جنيهًا للبيع
  • 37040 جنيهًا للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد سوق الذهب حالة ترقب حذرة من قبل المستثمرين والتجار عقب تثبيت أسعار الفائدة، وسط مراقبة دقيقة لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت الأوقية اليوم السبت 12 يوليو 2025 سعرًا قدره 3356.83 دولارًا، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، رغم أن التوترات الاقتصادية الدولية لا تزال تضغط على حركة الأسواق وتدفع المستثمرين إلى التحوط من خلال الذهب.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو كم أسعار الذهب عيار 21 في مصر كم سعر 1 جرام من الذهب هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر الذهب اليوم عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

ترشيحاتنا

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للجامعات بألمانيا

منتخب مصر

منتخب مصر يواصل الزحف نحو كأس العالم ويترقب حسم مواعيد الحسم

جوارديولا

بسبب المدرب الأعظم .. صافرات الاستهجان تصيب جوارديولا

بالصور

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

بديل البنزين .. اليابان تبتكر وقود سيارات مصنوع من الحشائش

وقود
وقود
وقود

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد