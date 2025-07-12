عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025 انخفاضًا جديدًا في الأسواق، حيث فقد عيار 21 – الأكثر تداولًا بسوق الصاغة نحو 10 جنيهات، كما تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا، في ظل حالة من التذبذب الحاد بالسوق المحلية بعد تثبيت أسعار الفائدة، واستمرار الضبابية في الأسواق العالمية.

كم أسعار الذهب عيار 21 في مصر؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 4650 جنيهًا للبيع، و4630 جنيهًا للشراء، منخفضًا 10 جنيهات.

وفقد هذا العيار منذ أعلى مستوى له وهو 5000 جنيه، نحو 350 جنيهًا، ما يعكس حجم التذبذب في السوق خلال الأسابيع الماضية.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

وفيما يلي قائمة مفصلة بأسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025، بدون احتساب المصنعية:

عيار 24: 5314 جنيهًا للبيع – 5291 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4871 جنيهًا للبيع – 4850 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4650 جنيهًا للبيع – 4630 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3986 جنيهًا للبيع – 3969 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3100 جنيهًا للبيع – 3087 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2657 جنيهًا للبيع – 2646 جنيهًا للشراء

هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب؟

رغم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، فإن التوقعات ما زالت تُشير إلى بقاء السوق في حالة تذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار انتظار الأسواق العالمية لأي مؤشرات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم والبطالة.

ويتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب معرضة لتحركات مفاجئة نتيجة تداخل المؤثرات الاقتصادية العالمية، مثل أسعار النفط، وحالة الدولار، والتوترات الجيوسياسية التي تعزز اللجوء للذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم 12/7/2025

فيما يلي أحدث مؤشرات أسعار الذهب حتى صباح السبت 12 يوليو:

عيار 21: 4650 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 37200 جنيهًا للبيع

الأوقية محليًا: 165293 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 3356.83 دولارًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

يُعد الذهب عيار 18 خيارًا شائعًا للمقبلين على الزواج وأصحاب الميزانيات المتوسطة، ويشهد إقبالًا ملحوظًا في الأسواق، لا سيما في الوجه البحري. وجاءت أسعاره اليوم كالتالي:

3986 جنيهًا للبيع

3969 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عند احتساب المصنعية التي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات ومكان البيع، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يتراوح بين:

من 4750 جنيهًا إلى 4900 جنيه تقريبًا

وتختلف الأسعار حسب جودة الصناعة والوزن والدقة في الصياغة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُعرف الذهب عيار 24 بأنه الأنقى بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ويفضل الكثير من المستثمرين شراءه في صورة سبائك لكونه وسيلة فعالة للادخار طويل الأجل. وقد سجل اليوم:

5314 جنيهًا للبيع

5291 جنيهًا للشراء

ويُعتبر هذا العيار المفضل لمن يسعون إلى تجميد أموالهم بأمان بعيدًا عن تقلبات العملات والأسواق.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتكوّن الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أدوات الادخار والاستثمار الموثوقة في السوق المصرية. وقد تراجع اليوم بقيمة 80 جنيهًا، ليسجل:

37200 جنيهًا للبيع

37040 جنيهًا للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد سوق الذهب حالة ترقب حذرة من قبل المستثمرين والتجار عقب تثبيت أسعار الفائدة، وسط مراقبة دقيقة لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت الأوقية اليوم السبت 12 يوليو 2025 سعرًا قدره 3356.83 دولارًا، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، رغم أن التوترات الاقتصادية الدولية لا تزال تضغط على حركة الأسواق وتدفع المستثمرين إلى التحوط من خلال الذهب.