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أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب
محمد غالي

يبحث المواطنون عن اسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات السوق المحلية.

ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار صعود أسعار الأونصة عالميا، ما ساهم في إعادة الحركه لسوق الصاغة، خاصة في ظل زيادة الإقبال من المقبلين على الزواج.

ذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب إلى انتعاش نسبي في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، لا سيما بين فئة الشباب الراغبين في شراء الشبكة، بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة مؤخرا.


أسعار الذهب اليوم في مصر

تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام واسع من المواطنين، سواء المستثمرين أو المقبلين على الزواج، باعتبار الذهب ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم  في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية:
عيار 24: 5326 جنيها للبيع – 5303 جنيهات للشراء
عيار 22: 4882 جنيها للبيع – 4861 جنيها للشراء
عيار 21: 4660 جنيها للبيع – 4640 جنيها للشراء
عيار 18: 3994 جنيها للبيع – 3977 جنيها للشراء
عيار 14: 3107 جنيها للبيع – 3093 جنيها للشراء
عيار 12: 2663 جنيها للبيع – 2651 جنيها للشراء
الأونصة: 165648 جنيها للبيع – 164937 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37280 جنيها للبيع – 37120 جنيها للشراء
الأونصة عالميا: 3355.27 دولار

اختلاف الأسعار بين محلات الصاغة

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تختلف من محل إلى آخر وفقا لتكاليف المصنعية وهامش الربح الذي يحدده كل تاجر، بجانب موقع المحل ومستوى الجودة والخدمة المقدمة للعميل.

أعيرة الذهب الأكثر تداولا في السوق 

تشهد السوق المصرية تنوعا في أعيرة الذهب لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، وتتمثل أبرزها في:
عيار 24: الأعلى نقاء بنسبة 99.99% ويستخدم في السبائك للاستثمار
عيار 21: الأكثر انتشارا ويستخدم في الجنيهات والمشغولات التقليدية
عيار 18: يتميز بتصميمات حديثة وسعر مناسب ويلقى رواجا بين الشباب

لماذا تراجعت أسعار الذهب محليا رغم الصعود العالمي؟

رغم الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، فإن السوق المحلية المصرية شهدت تراجعا لعدة أسباب، أبرزها:
تذبذب سعر الأونصة في جلسات التداول العالمية
تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
زيادة المعروض من الذهب مقابل انخفاض مؤقت في الطلب
الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية
قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة

عالميا.. الأونصة تسجل أعلى مستوى في شهرين

على المستوى العالمي، سجلت الأونصة الذهبية نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين، وذلك بدعم من تراجع الدولار عالميا وزيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوط في ظل الغموض الذي يسيطر على الأسواق الاقتصادية والمالية.

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