سعر أشهر جرام ذهب اليوم 11-7-2025

أظهر سعر أشهر جرام ذهب استقرار في محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025.

سعر أشهر جرام ذهب اليوم

وتضمن أشهر سعر جرام ذهب وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4590 جنيه للبيع و 4615 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تداولات اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025؛ بدون أي تغيير.

سعر الذهب اليوم

وثبتت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية مع أول تعاملات اليوم

سعر الذهب في الصاغة اليوم

كان سعر جرام الذهب قد تراجع أمس بقيمة تبلغ 30 جنيها داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5245 جنيه للبيع و 5274 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4590 جنيه للبيع و 4615 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3934 جنيه للبيع و 3955 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3060 جنيه للبيع و 3076 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.72 ألف جنيه للبيع و 39.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3320 دولار للبيع و 3321 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا محدودا أمس، الخميس، مدعوما بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما واصل المستثمرون مراقبة المفاوضات التجارية عن كثب في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حربه الجمركية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3329 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3315 دولارا للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 3321 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولارا للأونصة ليصل إلى مستوى دعم عند المستوى التصحيحي 50% ليرتد لأعلى من هذا المستوى ويستكمل اليوم الارتفاع بشكل محدود بسبب حيادية مؤشرات الزخم.

صعد ترامب حملته بشأن الرسوم الجمركية الأربعاء الماضي معلنًا فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية و50% على السلع البرازيلية، وكلاهما يسري اعتبارًا من 1 أغسطس.