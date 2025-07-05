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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أغلي جرام ذهب في محلات الصاغة اليوم 5-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أكبر جرام ذهب في مصر، استقرارا مع أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 5-7-2025.

سعر  أشهر جرام ذهب اليوم

وتضمن أعلي سعر جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكثر قيمة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وصل آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5285 جنيه للبيع و 5308 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم 

استقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 5-7-2025؛ في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم 

وثبت سعر جرام الذهب مع مستهل تعاملات اليوم داخل الصاغة بمخلتف الأعيرة المتداولة.

سعر الذهب في مصر اليوم 

وكان سعر سعر الذهب قد هوي أمس الجمعة، مقدارا طفيفا لم يجاوز 5 جنيهات في تعاملاته داخل محلات الصاغة.

سعر  عيار 24 اليوم 

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5285 جنيه للبيع و 5308 جنيه للشراء

سعر  عيار 21 اليوم 

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4625 جنيه للبيع و 4645 جنيه للشراء

سعر  عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية نحو 3964 جنيه للبيع و  3981 جنيه للشراء 

سعر  عيار 14 اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3083 جنيه للبيع و 3096 جنيه للشراء 

سعر أوقية الذهب اليوم 

وص سعر أوقية الذهب نحو 3332 دولار للبيع و 3333 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.16 ألف جنيه.

سعر الذهب في البورصات العالمية

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس الماضي ، بعد ثلاثة أيام من المكاسب، إذ يسود الحذر الأسواق قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسية، بحثًا عن مؤشرات على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي استقرار خلال تداولات اليوم حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3342 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3356 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب يشهد حاليًا استقرار ضمن نطاق يتراوح بين 3,320 و3,360 دولار للأونصة، حيث يتبنى السوق نهج الانتظار والترقب بدلًا من اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات.

يذكر أن بيانات مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكية قد أظهرت انخفاضًا في عدد الوظائف بمقدار 33 ألف وظيفة في يونيو، وهو أول انخفاض للمؤشر منذ أكثر من عامين، حيث تسببت حالة عدم اليقين الاقتصادي في تقليل الشركات لعمليات التوظيف، لكن انخفاض معدلات تسريح العمال استمر في دعم سوق العمل.

واليوم قد نشهد تأثير كبير على سعر الذهب إذا جاءت قراءة تقرير الوظائف أعلى أو أقل بشكل كبير عن التوقعات، لأن قراءة هذا المؤشر تدخل في تقييم البنك الاحتياطي الفيدرالي لوضع الاقتصاد الأمريكي وبالتالي تدخل في قرار أسعار الفائدة.

الحديث والموقف الأخير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تم وصفه بالموقف الحذر، حيث ترى الأسواق أن باول كان متساهل بعض الشيء لأنه لم يستبعد احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

الأسواق سعرت بشكل كبير وجود خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن قراءات التضخم الضعيفة الأخيرة ومؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي زادت من التوقعات بإمكانية التخفيف المبكر والعميق للسياسة النقدية.

يذكر أن خفض أسعار الفائدة يدعم ارتفاع أسعار الذهب لأنه يقلل من عوائد السندات الحكومية الأمريكية وبالتالي يتراجع الطلب عليها وعلى الدولار، لتنتقل الأموال إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن التقليدي.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اخبار مصر مال واعمال

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