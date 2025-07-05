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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر أقل سعر جرام ذهب في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 5-7-2025؛ استقرارا على مختلف محلات الصاغة المصرية.

سعر أقل جرام ذهب اليوم

وجاء أقل سعر جرام ذهب من عيار 14 الأقل فئة من بين الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

وصل آخر تحديث لسعر أقل جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدنى فئة نحو 3083 جنيها للبيع و 3096 جنيها للشراء.

استقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 5-7-2025؛ في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم 

وثبت سعر جرام الذهب مع مستهل تعاملات اليوم داخل الصاغة بمخلتف الأعيرة المتداولة.

سعر الذهب في مصر اليوم 

وكان سعر سعر الذهب قد هوي أمس الجمعة، مقدارا طفيفا لم يجاوز 5 جنيهات في تعاملاته داخل محلات الصاغة.

سعر  عيار 24 اليوم 

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5285 جنيها للبيع و 5308 جنيهات للشراء.

سعر  عيار 21 اليوم 

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4625 جنيها للبيع و 4645 جنيها للشراء.

سعر  عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية نحو 3964 جنيها للبيع و 3981 جنيها للشراء.

سعر  عيار 14 اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 3083 جنيها للبيع و 3096 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3332 دولارا للبيع و 3333 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.16 ألف جنيه.
 

سعر الذهب في البورصات العالمية

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس الماضي، بعد ثلاثة أيام من المكاسب، إذ يسود الحذر الأسواق قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسية، بحثًا عن مؤشرات على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي استقرار خلال تداولات اليوم حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3342 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3356 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب يشهد حاليًا استقرار ضمن نطاق يتراوح بين 3,320 و3,360 دولارا للأونصة، حيث يتبنى السوق نهج الانتظار والترقب بدلًا من اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات.

يذكر أن بيانات مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكية قد أظهرت انخفاضًا في عدد الوظائف بمقدار 33 ألف وظيفة في يونيو، وهو أول انخفاض للمؤشر منذ أكثر من عامين، حيث تسببت حالة عدم اليقين الاقتصادي في تقليل الشركات لعمليات التوظيف، لكن انخفاض معدلات تسريح العمال استمر في دعم سوق العمل.

واليوم قد نشهد تأثير كبير على سعر الذهب إذا جاءت قراءة تقرير الوظائف أعلى أو أقل بشكل كبير عن التوقعات، لأن قراءة هذا المؤشر تدخل في تقييم البنك الاحتياطي الفيدرالي لوضع الاقتصاد الأمريكي وبالتالي تدخل في قرار أسعار الفائدة.

الحديث والموقف الأخير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تم وصفه بالموقف الحذر، حيث ترى الأسواق أن باول كان متساهل بعض الشيء لأنه لم يستبعد احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

الأسواق سعرت بشكل كبير وجود خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن قراءات التضخم الضعيفة الأخيرة ومؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي زادت من التوقعات بإمكانية التخفيف المبكر والعميق للسياسة النقدية.

يذكر أن خفض أسعار الفائدة يدعم ارتفاع أسعار الذهب لأنه يقلل من عوائد السندات الحكومية الأمريكية وبالتالي يتراجع الطلب عليها وعلى الدولار، لتنتقل الأموال إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن التقليدي.

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