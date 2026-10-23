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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج مباريات الدوري الأوروبي.. يوفنتوس يتعادل مع رين وميلان يسقط بثلاثية أمام بورنموث

يوفنتوس
يوفنتوس
حمزة شعيب

شهدت منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، مساء الخميس 22 أكتوبر 2026، عددًا من المواجهات القوية، أبرزها تعادل يوفنتوس مع رين الفرنسي، وسقوط ميلان أمام بورنموث بثلاثية دون رد، فيما انتهت مباراتا بشكتاش وكريستال بالاس، وليخ بوزنان وسندرلاند بالتعادل.

يوفنتوس ضد رين.. تعادل مثير

تعادل يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه رين الفرنسي بنتيجة 2-2، في مواجهة شهدت تقلبات في النتيجة، ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما.

ليخ بوزنان ضد سندرلاند.. تعادل في بولندا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة ليخ بوزنان البولندي وسندرلاند الإنجليزي، بعدما فشل أصحاب الأرض في الحفاظ على تقدمهم، ليخرج الفريقان بنقطة من اللقاء.

بورنموث ضد ميلان.. سقوط روسونيري بثلاثية

حقق بورنموث الإنجليزي فوزًا لافتًا على ضيفه ميلان الإيطالي بنتيجة 3-0، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة، بينما تلقى الفريق الإيطالي خسارة ثقيلة خارج ملعبه.

بشكتاش ضد كريستال بالاس.. تعادل بهدفين

انتهت مواجهة بشكتاش التركي وكريستال بالاس الإنجليزي بالتعادل 2-2، في مباراة اتسمت بالإثارة، ليحصد كل فريق نقطة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

سيلتيك ضد سيلتا فيجو.. الفريق الإسباني يحسم المواجهة

نجح سيلتا فيجو الإسباني في الفوز على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي بنتيجة 2-1، ليعود بانتصار ثمين من ملعب الفريق الاسكتلندي، ضمن منافسات مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

يوفنتوس ليل سيلتيك سيلتا فيجو

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