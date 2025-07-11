البترول تعلن اكتشاف ذهب وفضة بتركيزات غير مسبوقة تحت رمال الصحراء الشرقية

أعلنت وزارة البترول عن نتائج اكتشافات شركة “أتون ريسورسز” ذات دلالة علمية واعدة ضمن برنامج الحفر الماسي، الذي يُعد من أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع، وذلك في إطار أنشطة الاستكشاف الجيولوجي المستمرة في منطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية.

بدأ تنفيذ برنامج الحفر الماسي في يونيو 2024، وقد اكتمل بنجاح بحفر 113 حفرة، بإجمالي أطوال بلغت 9,642.7 مترًا.

وقد ركز البرنامج على اختبار نطاقات التمعدن السطحي التي لم تخضع للحفر سابقًا، مع تنفيذ غالبية الثقوب باتجاهات أفقية أو مائلة بزوايا ضحلة، وذلك لتعظيم كفاءة اختراق الطبقات الحاملة للتمعدن.

وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا/طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامًا/طن من الفضة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية.

تُعدّ هذه النتائج استمرارًا للبيانات الواعدة التي أعلنت عنها الشركة سابقًا، وتعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية للمنطقة.

كما تعزز من توجه الشركة نحو تطوير مشروع تعدين عالي القيمة، بما يدعم استراتيجية النمو المستدام في قطاع التعدين المصري، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي.