وزير البترول الأسبق: مصر قادرة على استقبال الخام العربي والأجنبي لتكريره وتصديره

صرّح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلات استراتيجية تُمكنها من لعب دور محوري في سوق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة باتت قادرة على استقبال الخام العربي والأجنبي، والعمل على تكريره داخل معاملها المتقدمة، ثم تصديره كمنتجات بترولية وبتروكيماوية ذات قيمة مضافة عالية.

معامل تكرير البترول

وأوضح كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وجود تسع معامل تكرير منتشرة في أنحاء الجمهورية، إلى جانب منظومة مصانع البتروكيماويات الحديثة، يعزز من قدرة مصر على استيعاب الخامات من الخارج ومعالجتها بكفاءة، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في مجال التصنيع والتصدير، خاصة مع ما تملكه من كوادر بشرية مدربة.

وأكد أن هذه القدرة لا تتوقف عند حدود التكرير فقط، بل تمتد إلى استغلال البنية التحتية من موانئ ومحطات إسالة وخطوط أنابيب وشبكات كهرباء، فضلًا عن اتفاقيات إقليمية مثل الكوميسا والجافتا، التي تتيح لمصر النفاذ إلى أسواق إقليمية ضخمة، وعلى رأسها السوق الإفريقية.

وشدد وزير البترول الأسبق على أن هذا التكامل بين البنية الصناعية والتشريعية والموقع الجغرافي، يجعل من مصر مركزًا إقليميًا ليس فقط لتداول الطاقة، بل لإعادة تصنيعها وتصديرها بأسعار ومواصفات عالمية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.