منسية.. نيفين رجب تطرح أحدث كليباتها

طرحت المطربة نيڤين رجب أحدث أعمالها الغنائية وهو كليب "منسية" وهي أغنية دراما، وتعد بمثابة أولى إطلاقاتها الغنائية من جديد بعد فترة غياب سنتين، وستطرح الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات على طريقة السينجل.

وشهد كليب منسية، الذي طُرح عبر منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع الإلكترونية، نسب مشاهدات واستماع عالية فور نشرها، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر، أن أغنية "منسية" تنتمي إلى نوعية أغاني الدراما، ولكن بشكل مختلف عما قدمته من قبل، والأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، والملحن مصطفى العسال، ومن توزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وإخراج أحمد جريزمان، وتنظيم وتوزيع SAY PR.

وكانت آخر أعمال نيفين رجب، أغنية "حالة"، وهي من كلمات حسين محرم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، كما أطلقت بالتزامن معها أغنية " كل آخر يوم" من كلمات حسين محرم أيضًا، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

نشأت المطربة "نيفين رجب" فى أسرة فنية موسيقية، فوالدها المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير، وعميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأسبق.