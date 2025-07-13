اليوم.. واحد من الناس يستضيف أول طبيب من ذوي الهمم

يبدأ برنامج «واحد من الناس»، الذي تقدمه قناة «الحياة» على شاشتها يومي الأحد والإثنين في تمام التاسعة والنصف مساءً، دورةً جديدةً تتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر.

وتشهد الحلقات الأولى ظهورًا خاصًا لكل من صانع المحتوى عمرو مانو، وأول طبيب بشري من ذوي الهمم في مصر.

طبيب بشري من ذوي الهمم.. مشوار علمي استثنائي

يتحدث الطبيب عن مشواره العلمي الحافل، والتحديات التي واجهها منذ بداية رحلته وحتى تعيينه معيدًا في كلية الطب، كأول حالة من نوعها في مصر، بالإضافة إلى مشاعر الفخر والسعادة التي غمرت أسرته بهذا الإنجاز.

عمرو مانو.. صوت شاب فرض نفسه على السوشيال ميديا

في نفس الحلقة، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي صانع المحتوى والمطرب الشاب «عمرو مانو»، الذي استطاع بخفة ظله وموهبته في الغناء والعزف أن يجذب ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتحدث «مانو» عن كواليس دخوله عالم السوشيال ميديا، وأسرار نجاحه، وتعاونه الغنائي مع النجم تامر حسني، كما يستعرض قدراته في التقليد والكوميديا، ويقدم مجموعة من أجمل الأغاني بصوته خلال الحلقة.

برنامج «واحد من الناس»

يطل برنامج «واحد من الناس» في موسمه الجديد بحلة مختلفة، حيث يشهد تغييرات في الشكل والمضمون، تشمل استحداث فقرات لاكتشاف المواهب، وتطوير الديكور والفورمات، مع استضافة نخبة من نجوم الفن والمبدعين في مختلف المجالات.

كما يواصل البرنامج جولاته الإنسانية في القرى والمحافظات، لتحقيق أحلام البسطاء وتقديم مبادرات مجتمعية ضمن الحلقات الجديدة.