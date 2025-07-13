عضو المقاولون العرب يكشف تفاصيل ترميم سنترال رمسيس: «نُعيد المبنى لطابعه الأصلي»

قال المهندس محمد علوي، عضو شركة المقاولون العرب، إن أعمال ترميم وتجديد سنترال رمسيس بدأت رسميًا بتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الحريق الذي اندلع مؤخرًا بالمبنى.

وأوضح «علوي»، خلال مداخلة مع الإعلاميتين نانسي نور وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشركة بدأت العمل منذ أول أمس، وتركز حاليًا على ترميم واجهات المبنى كخطوة أولى، نظرًا لأهميتها وسرعة إنجازها، مؤكدًا أن هناك دراسة تُجرى حاليًا لتقييم الحالة العامة للمبنى من الداخل.

وأشار إلى أن مبنى السنترال، الواقع ناحية شارع الجلاء، يعود تاريخه إلى عام 1927، أي أن عمره يقترب من 100 عام، وهو ما يتطلب تعاملًا دقيقًا ومنهجيًا في الترميم.

وأضاف عضو شركة المقاولون العرب أن خطوات الترميم تشمل أولًا التنسيق التاريخي لإعادة المبنى إلى طابعه الأصلي، ثم التنسيق الجغرافي مع محيطه العمراني، إلى جانب تقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى لتحديد مدى سلامته، وضمان ترميمه بشكل آمن وفعّال.