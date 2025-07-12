لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بإستقلال السيارة رفقته وإكراهه على دفع مبلغ مالى بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو وبسؤاله أفاد أنه حال طلبه من أحد الأشخاص إرشاده عن أحد الأماكن قام بإستقلال السيارة رفقته وإجباره على دفع مبلغ مالى نظير مغادرته للسيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.