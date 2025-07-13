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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المخرج محمد سامي يعود من جديد أمام المحكمة بسبب الفنانة عفاف شعيب

محمد سامي والفنانة عفاف شعيب
محمد سامي والفنانة عفاف شعيب
رامي المهدي

حدّدت المحكمة المختصة جلسة 30 يوليو محاكمة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف والتشهير بـ الفنانة عفاف شعيب.

وقال باسم الخواجة محامي الفنانة عفاف شعيب، تعليقًا على حكم البراءة الصادر مؤخرًا لصالح المخرج محمد سامي، إن الحكم لم يشغله كثيرًا، مؤكدًا أن العبرة بالمقدمات وليست بالنتائج.

وأوضح الخواجة، في تصريحات لصدى البلد، أن المحكمة لم تتوقف عند إصدار حكم البراءة فقط، بل قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، وحددت جلسة 30 يوليو لنظر الدعوى أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الاقتصادية.

واختتم الخواجة حديثه قائلاً: "يكفيني فخرًا حكم أول درجة، فهو أكبر دليل على حق موكلتي، وسأتابع المسار القانوني حتى نهايته".

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والمتعلقة بتهم السب والقذف والتشهير بها، وذلك لحين الفصل في دعوى أخرى مشابهة مقامة ضد المخرج في محكمة أكتوبر.

تفاصيل الدعوى

 

في البداية، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب إلى هيئة المحكمة صورًا ضوئية تكشف تفاصيل الواقعة التي قامت شعيب برفع دعوى قضائية ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيها بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.

في جلسة المحكمة، قام دفاع المخرج محمد سامي بتفنيد الدفوع المقدمة من دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهتها شعيب لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المحكمة بحجز القضية للحكم.

خلال انعقاد الجلسة، قدم باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، صورًا ضوئية تظهر واقعة التشهير بها من قِبل المخرج محمد سامي.

المحكمة قررت رفع الجلسة إلى موعد لاحق لتصدر القرار بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج بتهمة التشهير بالفنانة عفاف شعيب.

المخرج محمد سامي غاب عن حضور أولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، فيما حددت محكمة الاستئناف موعدًا لجلسة النظر في محاكمة المخرج بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.

الخلاف بين الطرفين

الفنانة عفاف شعيب كانت قد حررت محضرًا في قسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي تتهمه فيه بسبها وقذفها.

المخرج محمد سامي في تصريحات إعلامية سابقة كان قد تحدث عن خلافه مع عفاف شعيب، قائلًا: “أنا بحترم سنها... عفاف شعيب ست كبيرة، وأنا هبقى رجل قليل الأدب لو تجاوزت معها.”

وأضاف سامي في تصريحاته: قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب.

المخرج محمد سامي محمد سامي عفاف شعيب الفنانة عفاف شعيب

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