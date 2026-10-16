تحرك أمني عاجل في أمريكا بعد وصول خطابات بمواد مجهولة لمكاتب بالكونجرس

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وشرطة مبنى الكابيتول، وهيئة التفتيش البريدي الأمريكية، في عشرات الرسائل التي تحتوي على مواد مشبوهة، وأُرسلت إلى عناوين مختلفة، من بينها مكاتب تابعة للكونجرس الأمريكي، وفقًا لما ورد في إخطار تلقاه مسؤولون كبار في مكاتب مجلس الشيوخ، ونقلت تفاصيله شبكة NBC.

طرود تحتوي على مواد مشبوهة إلى مكاتب أعضاء في مجلس الشيوخ

وجاء في الإخطار أن جهات إنفاذ القانون تعمل على اعتراض أي رسائل إضافية قبل وصولها إلى وجهاتها، إلا أنه من المحتمل أن يصل بعضها إلى العناوين المرسلة إليها.

وبحسب التقرير، كان من بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين وصلت إلى مكاتبهم رسالة مشبوهة تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس.

وقال ثلاثة مصادر في جهات إنفاذ القانون، أُحيطت علمًا بالقضية، لشبكة NBC، إن الفحوص الأولية للمواد أظهرت أنها غير خطرة.