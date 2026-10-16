قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
خناقة على أولوية الجلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل صفع عاملة ببنك لطالبة داخل المترو
الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة
من أحب الأعمال إلى الله.. فضل إدخال السرور على قلوب الناس
أسطول شرطة دبي يضم لامبورجيني تيميراريو الخارقة.. بقدرات هجينة
5 قتـ.لى و16 جريحا في هجوم صاروخي للحوثي علي المجمع الرئاسي باليمن
بعد فتح سفارة لها بالقدس.. كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي المناهضة لإسرائيل
التأمين الصحي الشامل: ملف إلكتروني لكل مواطن.. وربط القطاع الخاص بالمنظومة
لا تتسرع.. 7 مزايا في آيفون ديو و4 عيوب تدفعك إلى تجنب الشراء
وزيرة التضامن: في تجاعيد أيدي الأمهات المصريات وكفاحهن الصامت يُكتب التاريخ الحقيقي لمصر
تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سجل أعلى سعر للدولار اليوم الجمعة 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، في عدد من البنوك.

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك بالتزامن مع الإجازة الاسبوعية للجهاز المصرفي، بعد ارتافعات متتالية شهدتها تعاملات الاسبوع الجاري.

وصعدت أسعار الدولار  بنحو 120 قرشا خلال سلسلة الارتفاعات خلال تعاملات الاسبوع المنتهي أمس الخميس.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

 

أسعار الدولار اليوم 


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

بنك مصر


سعر الدولار في بنك مصر: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فيالبنك الأهلي الكويتي: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل 53.40 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  53.40 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.40 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 53.38 جنيه للشراء، و53.48 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في أبوظبي الأول 53.38 جنيه للشراء، و53.48 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك البركة 53.38 جنيه للشراء، و53.48 جنيه للبيع.
 

 سعر الدولار في كريدي أجريكول : 53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

ميلان الإيطالي

ميلان يكتسح سالزبورج برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي

الزمالك

الزمالك يواصل تسوية مستحقات لاعبيه السابقين لتجنب شكاوى فيفا

معتمد جمال

الزمالك يحسم الجدل بشأن استمرار معتمد جمال في الزمالك وموقف حسام الزناتي

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد