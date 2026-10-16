قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
خناقة على أولوية الجلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل صفع عاملة ببنك لطالبة داخل المترو
الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة
من أحب الأعمال إلى الله.. فضل إدخال السرور على قلوب الناس
أسطول شرطة دبي يضم لامبورجيني تيميراريو الخارقة.. بقدرات هجينة
5 قتـ.لى و16 جريحا في هجوم صاروخي للحوثي علي المجمع الرئاسي باليمن
بعد فتح سفارة لها بالقدس.. كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي المناهضة لإسرائيل
التأمين الصحي الشامل: ملف إلكتروني لكل مواطن.. وربط القطاع الخاص بالمنظومة
لا تتسرع.. 7 مزايا في آيفون ديو و4 عيوب تدفعك إلى تجنب الشراء
وزيرة التضامن: في تجاعيد أيدي الأمهات المصريات وكفاحهن الصامت يُكتب التاريخ الحقيقي لمصر
تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التأمين الصحي الشامل: ملف إلكتروني لكل مواطن.. وربط القطاع الخاص بالمنظومة

التأمين الصحي
التأمين الصحي
رحمة سمير

أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المنظومة تعتمد على ملفات طبية إلكترونية للمواطنين المستفيدين من خدماتها في المحافظات التي بدأ بها التطبيق، بما يتيح للأطباء الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض وأسرته، ويساعد على تنظيم تقديم الخدمة والحد من التلاعب في صرف الأدوية والإجراءات الطبية.

وأوضح صادق، خلال لقاء إعلامي، أن المنظومة تعتمد على نموذج واضح لتقديم الخدمات الصحية، يبدأ بوحدات الرعاية الأولية وطبيب الأسرة، باعتبارهما البوابة الأساسية لدخول المواطنين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بدلًا من التوجه مباشرة إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات في الحالات غير الطارئة.

وأشار صادق إلى أن المواطنين في المحافظات التي تطبق المنظومة يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال لتحديد موعد مع طبيب الأسرة عند الشعور بالتعب، بينما تتوجه الحالات الطارئة مباشرة إلى أقسام الطوارئ، المتاحة على مستويات الوحدات والمراكز والمستشفيات.

وأضاف أن المنظومة أنشأت ملفات طبية إلكترونية للمواطنين الذين يحصلون على خدماتها في المحافظات الخمس التي أشار إليها، موضحًا أن الملف يتيح للطبيب الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض منذ بدء تطبيق المنظومة، إلى جانب بيانات أسرته.

وكشف المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط القطاع الخاص والجهات الصحية التي تقدم خدمات خارج المنظومة، حتى يتمكن الطبيب من الاطلاع على الخدمات التي حصل عليها المواطن خارج نطاق التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن انضمام المنشآت الطبية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل اختياري، بينما يظل الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أمرًا مطلوبًا وفقًا للقانون.

وأشار صادق إلى أن المنشآت الصحية لديها فترة تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها والحصول على الاعتماد المطلوب، مؤكدًا أن الهيئة تشجع القطاع الخاص على التعاقد مع المنظومة من خلال المؤتمرات وحملات التوعية والتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية.

وأضاف أن التعاقد يتيح للمنشآت الصحية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستفيدين، كما يمنح المواطنين خيارات متعددة للحصول على الخدمات الطبية من شبكة متنوعة من مقدمي الخدمة المعتمدين.

ولفت إلى أن بعض المنشآت الخاصة في بورسعيد والأقصر أبدت عدم رضاها عن تأخرها في الانضمام إلى المنظومة، بعدما اتجه عدد من المواطنين إلى الجهات المتعاقدة مع هيئة الرعاية الصحية للحصول على الخدمات الطبية.

وأكد صادق أن الهدف هو إتاحة شبكة متنوعة من مقدمي الخدمات أمام المستفيدين، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية من جهات متعددة، مع الحفاظ على معايير الجودة وتنظيم تقديم الخدمات داخل المنظومة وخارجها.

طبيب_الأسرة السجل_الطبي_الإلكتروني الرعاية_الصحية التأمين_الصحي_الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

المنح الدراسية الممولة

كيف تحصل على منحة دراسية في أمريكا؟.. شروط وأوراق التقديم للطلاب الأجانب

شقق «بيت العمر»

خطوتك الأولى لامتلاك شقة العمر.. أسعار ومدة تعاقد وحدات الإيجار بمدن الإسكان

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد