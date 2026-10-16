قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
خناقة على أولوية الجلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل صفع عاملة ببنك لطالبة داخل المترو
الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة
من أحب الأعمال إلى الله.. فضل إدخال السرور على قلوب الناس
أسطول شرطة دبي يضم لامبورجيني تيميراريو الخارقة.. بقدرات هجينة
5 قتـ.لى و16 جريحا في هجوم صاروخي للحوثي علي المجمع الرئاسي باليمن
بعد فتح سفارة لها بالقدس.. كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي المناهضة لإسرائيل
التأمين الصحي الشامل: ملف إلكتروني لكل مواطن.. وربط القطاع الخاص بالمنظومة
لا تتسرع.. 7 مزايا في آيفون ديو و4 عيوب تدفعك إلى تجنب الشراء
وزيرة التضامن: في تجاعيد أيدي الأمهات المصريات وكفاحهن الصامت يُكتب التاريخ الحقيقي لمصر
تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التأمين الصحي الشامل: 5.5 مليون مواطن تحت مظلة المنظومة.. والمنيا أحدث المحافظات

التأمين الصحي الشامل:
التأمين الصحي الشامل:
رحمة سمير

أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت في محافظة بورسعيد، ثم توسعت تدريجيًا لتشمل 6 محافظات، بإجمالي تغطية يصل إلى نحو 5.5 مليون مواطن، مشيرًا إلى بدء التطبيق التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا اعتبارًا من الأول من يوليو.

وأوضح “صادق” خلال برنامج مساء dmc، أن المنيا من المحافظات الكبرى، ويبلغ عدد سكانها نحو 6.7 مليون مواطن، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة بها يتطلب مراعاة طبيعتها الجغرافية وامتدادها الطولي، بما يضمن توفير الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف المناطق.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن تجربة تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات الست السابقة مثلت مرحلة مهمة للتعلم وتطوير أداء المنظومة، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية واستدامة تقديم الخدمات الصحية.

وأضاف أن دور منظومة التأمين الصحي الشامل يتمثل في توفير الموارد المالية الكافية لضمان استمرار تقديم العلاج للمواطنين، بالتوازي مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح أن المنظومة تستهدف إتاحة الأدوية والأطباء وخدمات الأشعة والتحاليل والعمليات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية.

ولفت صادق إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل أنشأ ثلاث هيئات رئيسية، هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المسؤولة عن الإدارة والتمويل وضمان الاستدامة المالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تتولى تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المعنية بمراقبة جودة الخدمات والتأكد من حصول المواطنين على رعاية صحية مطابقة للمعايير المطلوبة.

وأكد صادق أن التوسع في تطبيق المنظومة جاء بصورة تدريجية، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، والحاجة إلى ضمان توافر التمويل اللازم لتغطية المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن المرحلة الأولى شهدت العمل على وضع سياسات وإجراءات واضحة، وتطبيق قواعد الحوكمة لضمان تقديم الخدمات بصورة سليمة، ومنع صرف الأدوية أو المستلزمات أو الأجهزة خارج إطار المنظومة، أو حصول أي طرف على مزايا تتجاوز المستحقات المقررة.

جودة_الخدمات الاستدامة_المالية مصر الرعاية_الصحية التأمين_الصحي_الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

التأمين الصحي

التأمين الصحي الشامل تكشف مصادر التمويل ونسب اشتراكات الموظفين وأسرهم

التأمين الصحي الشامل:

التأمين الصحي الشامل: 5.5 مليون مواطن تحت مظلة المنظومة.. والمنيا أحدث المحافظات

محمد نصر الدين علام

وزير الري الأسبق: كفاءة استخدام المياه في مصر تصل إلى 70%.. وإعادة الاستخدام تعزز الموارد المتاحة

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد