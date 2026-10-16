عايزين حقنا.. ماهر غريب: الزمالك لن ينسحب مهما كان رد اتحاد الكرة على شكواه

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن النادي أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم أمس، بشأن مطالبه المتعلقة بمباراة القمة أمام الأهلي، مشددًا على تمسك النادي بحقه في تحليل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل وإعلان موقف لجنة الحكام منها.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحات عبر قناة «النهار»، إن الزمالك يريد الحصول على حقه فيما يتعلق بالحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، خاصة بعد تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، بشأن وجود ركلة جزاء لصالح شيكوبانزا على مروان عطية، لكن الحكم احتسبها ركلة مرمى قبلها.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالزمالك: «معانا فيديوهات وكافة الأدلة تثبت أن هذا الكلام غير صحيح»، مؤكدًا أن النادي ينتظر رد الاتحاد المصري لكرة القدم على شكواه.

وشدد ماهر غريب على أن الزمالك لن يفكر في الانسحاب من المنافسات مهما كان رد الاتحاد على مطالبه، قائلًا: «مهما حدث ومهما كان رد الاتحاد المصري على شكوى الزمالك، لن نفكر في الانسحاب ولم نقل ذلك».

ماهر غريب يعدد آراء خبراء التحكيم بشأن ركلة جزاء شيكوبانزا

وفي سياق متصل، دافع ماهر غريب عن موقف الزمالك بشأن الحالات التحكيمية في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن عددًا من خبراء التحكيم في مصر رأوا وجود ركلة جزاء لصالح شيكوبانزا.

وجاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامي أحمد شوبير، الذي اعترض على حديثه عن اتفاق معظم خبراء التحكيم على وجود ركلة جزاء، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الخبراء أكدوا عدم وجود ركلة جزاء.

ورد ماهر غريب بالإشارة إلى آراء ياسر عبد الرؤوف، الذي تحدث عن وجود ركلتي جزاء، ومحمود عاشور، الحكم السابق، الذي رأى وجود ركلة جزاء، إلى جانب محمد عادل، ومحمد صلاح عبد الفتاح، كما أشار إلى أن إبراهيم نور الدين تحدث لاحقًا عن إمكانية احتساب إحدى الحالات ركلة جزاء.

وتساءل مدير إدارة الإعلام بالزمالك عن عدد خبراء التحكيم الذين أكدوا عدم وجود ركلات جزاء، ليرد شوبير بأن محمد فاروق وجهاد جريشة اتفقا مع هذا الرأي، إلى جانب خبراء تحكيم أجانب.

وعلق ماهر غريب قائلًا إن آراء خبراء التحكيم انقسمت بين مؤيد ومعارض داخل مصر، مضيفًا أنه إذا جرى الاستعانة بآراء خبراء أجانب لتحليل الحالات التحكيمية، فيجب تطبيق الأمر على جميع الحالات الجدلية، وليس الحالات الخاصة بالزمالك فقط.

واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مباريات فرق أخرى، معتبرًا أن هذه الحالات لم تحظَ بالاهتمام نفسه من خلال الاستعانة بخبراء أجانب لتحليلها.