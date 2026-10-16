بعد فتح سفارة لها بالقدس.. كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي المناهضة لإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار انسحاب بلاده من مجموعة لاهاي، وهي تحالف يضم دولًا تسعى إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، وذلك خلال إلقائه كلمة مؤثرة احتفالًا باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العلاقات بين كولومبيا وإسرائيل

وخلال حفل استقبال بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أعقب افتتاح سفارة كولومبيا في القدس، وصف بولا إسكوبار المناسبة بأنها حدث تاريخي، وقال إنه يجد صعوبة في السيطرة على مشاعره.



وقال بولا إسكوبار، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر: أكاد أبكي خلال هذا الحدث الذي يشهد استعادة العلاقات مع إسرائيل، وهي علاقات ما كان ينبغي قطعها من الأساس.

وأضاف: أعلن اليوم انسحاب كولومبيا من مجموعة لاهاي، وهي مجموعة من الدول التي هاجمت إسرائيل وعملت على عزلها، نحن نعارض هذا النهج.