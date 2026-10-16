قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة ممطرة على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الجمعة
تحرك أمني عاجل في أمريكا بعد وصول خطابات بمواد مجهولة لمكاتب بالكونجرس
بعد انتهاء المهلة.. هل تجاهل اتحاد الكرة شكوى الزمالك؟
إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
خناقة على أولوية الجلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل صفع عاملة ببنك لطالبة داخل المترو
الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة
من أحب الأعمال إلى الله.. فضل إدخال السرور على قلوب الناس
أسطول شرطة دبي يضم لامبورجيني تيميراريو الخارقة.. بقدرات هجينة
5 قتـ.لى و16 جريحا في هجوم صاروخي للحوثي علي المجمع الرئاسي باليمن
بعد فتح سفارة لها بالقدس.. كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي المناهضة لإسرائيل
التأمين الصحي الشامل: ملف إلكتروني لكل مواطن.. وربط القطاع الخاص بالمنظومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوفنتوس يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويخطف فوزا ثمينا في الدوري الأوروبي

يوفنتوس
يوفنتوس
حمزة شعيب

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «بالايدوس»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2026-2027.

وبدأ سيلتا فيجو المباراة بقوة، ونجح هوجو ألفاريز في تسجيل هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة 18، ليحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف يوفنتوس محاولاته للعودة إلى اللقاء، وتمكن المهاجم الألماني نيك فولتماده من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه فرصة المنافسة على الفوز.

واستمرت المحاولات المتبادلة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح الفرنسي كولو مواني في تسجيل هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه انتصارًا قاتلًا خارج ملعبه.

ترتيب يوفنتوس وسيلتا فيجو في الدوري الأوروبي

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة، بينما بقي سيلتا فيجو دون رصيد من النقاط، ليحتل المركز الثامن والعشرين.

يوفنتوس سيلتا فيجو الدوري الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

ترشيحاتنا

رينو داستر 2026

أسعار رينو داستر 2026 في السوق السعودي

نيسان مصر

نيسان مصر تستعرض تكنولوجيا e-POWER وتحتفي بمرور 10 سنوات على ابتكارها

نيسان

بدعم من نيسان.. تكنولوجيا القيادة الكهربائية دون شحن خارجي تتصدر معرضًا للسيارات المستدامة

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد