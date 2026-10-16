يوفنتوس يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويخطف فوزا ثمينا في الدوري الأوروبي

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «بالايدوس»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2026-2027.

وبدأ سيلتا فيجو المباراة بقوة، ونجح هوجو ألفاريز في تسجيل هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة 18، ليحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف يوفنتوس محاولاته للعودة إلى اللقاء، وتمكن المهاجم الألماني نيك فولتماده من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه فرصة المنافسة على الفوز.

واستمرت المحاولات المتبادلة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح الفرنسي كولو مواني في تسجيل هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه انتصارًا قاتلًا خارج ملعبه.

ترتيب يوفنتوس وسيلتا فيجو في الدوري الأوروبي

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة، بينما بقي سيلتا فيجو دون رصيد من النقاط، ليحتل المركز الثامن والعشرين.