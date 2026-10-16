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الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توقعت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة وأكدت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وخاصة علي مناطق من (الإسكندرية وشمال الوجه البحري) .

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى ظهور بعض السحب الرعدية على أقصى جنوب شرق البلاد( حلايب وشلاتين) و استمرار وجود الأتربة والرمال المثارة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية ومدن القناة. 

أجواء خريفية على أغلب الأنحاء

واوضحت أن اليوم الجمعة تسود أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، حيث توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي سطحي على سطح البحر المتوسط مع استمرار الأجواء الخريفية وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد، فضلا عن فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

فرص سقوط الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية

وقالت: إنه مع مرور المنخفض الجوي اليوم يزداد تأثيره على المناطق الساحلية ، وترتفع فرص سقوط الأمطار وكمياتها على السواحل المطلة على البحر المتوسط لتكون متوسطة إلى غزيرة أحيانا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع زيادة غزارة الأمطار خلال فترات الليل وحتى ظهر الجمعة خاصة على المناطق الساحلية.

وأضافت : أن فرص سقوط الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية ولكن بكميات أقل حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد باحتمالات تتراوح ما بين 30 و40% بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين.

وأوضحت أن الأجواء ستكون خريفية، إذ سيساعد وجود السحب على حجب جزء من أشعة الشمس ؛ مما يعزز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .. مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستبلغ 27 درجة مئوية فيما تتراوح العظمى على المناطق الساحلية بين 25 و26 درجة مئوية وتنخفض على جنوب الصعيد لتتراوح بين 32 و33 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون خريفيا مائلا للحرارة خلال فترة النهار، ويميل إلى البرودة خلال فترات الليل في أغلب المناطق، وخاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.. لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية فيما تتراوح على المدن الجديدة بين 17 و18 درجة مئوية.

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وقالت : إن طقس اليوم سيشهد نشاطا للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة على أغلب المناطق، بما يساعد على تلطيف الأجواء وتعزيز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج إلى ما يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد.

وحذرت من أن الشبورة المائية ستستمر خلال فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على أن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وشددت غانم على ضرورة توخي الحذر خاصة بالنسبة لسكان المناطق الساحلية نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة .. داعية إلى ضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق والتحلي بالحذر الشديد، ومتابعة النشرة الجوية وأي تحديثات قد تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونصحت المواطنين باختيار الملابس بعناية خلال فترات المساء وساعات الليل والصباح الباكر ، في ظل استمرار الأجواء الخريفية والشعور بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار، ولكن بكميات أقل، يومي السبت والأحد، حيث يُتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار الأجواء الخريفية على مدار الأسبوع المقبل.

الارصاد الجوية حالة الطقس الجمعة تكاثر السحب المنخفضة الممطرة

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