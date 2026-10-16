ليون يهزم كريستال بالاس وميلان يكتسح سالزبورج برباعية في الدوري الأوروبي

حقق أولمبيك ليون الفرنسي فوزًا مثيرًا على حساب كريستال بالاس الإنجليزي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي، فيما اكتسح ميلان الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي برباعية نظيفة، ليحقق انتصارًا كبيرًا في البطولة القارية.

ليون يحسم مواجهة كريستال بالاس

بدأ أولمبيك ليون المباراة بقوة، ونجح كورنتين توليسو في افتتاح التسجيل بالدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف نوواما الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 45، لينهي ليون الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح كريستال بالاس في تقليص الفارق عن طريق كامادا في الدقيقة 50، بعدما استغل تمريرة من وارتون، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.

وعزز ليون تقدمه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق شولك، بعد تمريرة من كايتو، لكن الفريق الإنجليزي رفض الاستسلام، وتمكن كامادا من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81.

وحافظ الفريق الفرنسي على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، ليحسم المباراة بنتيجة 3-2، ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري الأوروبي.

ميلان يكتسح سالزبورج برباعية نظيفة

وفي مواجهة أخرى، قدم ميلان الإيطالي أداءً هجوميًا قويًا، بعدما تغلب على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-0.

وفرض ألفادو سيسي نفسه نجمًا للمباراة، بعدما افتتح التسجيل لميلان في الدقيقة 15، ثم عاد ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49.

واستمر التفوق الإيطالي خلال الشوط الثاني، حيث أضاف راموس الهدف الرابع في الدقيقة 72، ليؤكد تفوق ميلان ويحسم المواجهة بفارق أربعة أهداف.

ورغم إكمال ميلان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83، عقب طرد تيراكيانو، نجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار كبير يعزز طموحاته في المنافسة على لقب الدوري الأوروبي.